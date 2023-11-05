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أعلنت وزارة الخارجية، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، إطلاق المرحلة الثانية من خدمة إصدار تأشيرة زيارة الأعمال (مستثمر زائر) إلكترونيًّا لتشمل باقي دول العالم.
وتهدف تأشيرة زيارة الأعمال إلى تسهيل رحلة المستثمر القادم لغرض الاطلاع على الفرص الاستثمارية في المملكة.
وللحصول على الخدمة يتم التقدم بطلب تأشيرة زيارة أعمال “مستثمر زائر” عبر المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات لوزارة الخارجية بخطوات إلكترونية ميسرة وسهلة.
وبعد ذلك يتم إتمام معالجة الطلب وإصدار التأشيرة الإلكترونية بشكل فوري من السفارة الرقمية وإرسالها عبر البريد الإلكتروني للمستثمر.