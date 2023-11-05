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في المنطقة التاريخية بجدة

إطلاق تميمة كأس العالم للأندية 2023 غدًا

الأحد ٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٥ مساءً
إطلاق تميمة كأس العالم للأندية 2023 غدًا
المواطن - فريق التحرير

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يستعد الاتحاد السعودي لكرة القدم، لإطلاق التميمة الرسمية لمنافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، يوم غد الاثنين.

إطلاق التميمة الرسمية لمونديال الأندية 2023

وأوضح الاتحاد السعودي عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أنه سيتم إطلاق التميمة الرسمية لكأس العالم للأندية 2023، عند الساعة السابعة مساء يوم غد الاثنين، في المنطقة التاريخية في جدة.

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وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قد طرح الدفعة الثانية من تذاكر مباريات مونديال الأندية 2023، الشهر الماضي، وشهدت إقبالًا جماهيريًا كبيرًا.

كأس العالم للأندية 2023
شعار البطولة – المصدر @saudiFF

كأس العالم للأندية 2023

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد أوكلاند سيتي النيوزيلاندي في افتتاح مونديال الأندية 2023 على ملعب الجوهرة المشعة، عند الساعة التاسعة مساء يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر.

الاتحاد في دوري روشن السعودي
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

ويُلاقي الفائز من المباراة الافتتاحية، الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا، في الدور الثاني، فيما يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوراوا ريد دايموندز الياباني مع نظيره كلوب ليون المكسيكي.

ووفقًا لقرعة كأس العالم للأندية 2023، فإن مواجهات الدور نصف النهائي، كالتالي؛ الفائز من مواجهة الأهلي والمتأهل من المباراة الافتتاحية أمام فلومينيزي البرازيلي، ويلعب مانشستر سيتي ضد الفائز من لقاء أوراوا وليون.

مانشستر سيتي
لاعبو السيتي – المصدر @Cityarabia

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