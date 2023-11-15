Icon

إطلاق شهادة الخدمة لموظفي القطاع الخاص عبر منصة قوى Icon رادار جدة يرصد اقتراب السحب الركامية الرعدية الممطرة Icon مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية السابعة لإغاثة غزة Icon تحذير أمني عالي الخطورة على منتجات Google Chrome Icon 6 إنذارات حمراء من الأرصاد والدفاع المدني يحذر Icon إعلان نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول غدًا Icon جامعة أم القرى: تأجيل الاختبارات اليوم Icon الجيش الإسرائيلي يقتحم مجمع الشفاء تحت غطاء ناري وقصف مكثف Icon تركي الحمد بعد شائعة وفاته: أنا بخير وصلتني مشاعركم Icon الأرصاد: احذروا الرياح الهابطة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لإثبات خبرات العاملين

إطلاق شهادة الخدمة لموظفي القطاع الخاص عبر منصة قوى

الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٣ مساءً
إطلاق شهادة الخدمة لموظفي القطاع الخاص عبر منصة قوى
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

اطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة “شهادة الخدمة” للأفراد العاملين بمنشآت القطاع الخاص عبر منصة ” قوى ” .

شهادة الخدمة

وتُعد الشهادة مستندًا رسميًا يُمكن تقديمه للجهات المختصة لإثبات خبرات العاملين، بالحصول على شهادة تثبت عملهم في المنشآت وخبراتهم فيها، وليتمكنوا من تقديم هذه الشهادة للمنشآت الأخرى المُزمع الانتقال إليها.

قد يهمّك أيضاً
وظائف بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

وظائف بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

الاتفاق يسعى لاستعادة توازنه ضد الفيحاء

الاتفاق يسعى لاستعادة توازنه ضد الفيحاء

القطاع الخاص

وتُمكّن الخدمةُ العامل عند انتهاء العلاقة التعاقدية من الحصول على شهادة الخدمة إلكترونيًا من خلال حساب الأفراد على منصة “قوى“، ويعزز هذا الإجراء من تجربة العامل وييسّرها بشكلٍ عالٍ .
وتسعى الوزارة من خلال منصة قوى إلى تعزيز بيئة العمل وزيادة استقرارها وتحقيق أفضل الممارسات العالمية عبر الحلول الرقمية المتطورة وتقديم أكثر من 130 خدمةٍ مؤتمتةٍ لقطاع الأعمال.

منصة قوى

الجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر منصة “قوى” تسعى إلى تقديم جميع خدمات منظومة العمل بشكلٍ رقمي يُعزّز من المحافظة على حقوق أطرافِ العلاقة التعاقدية، ورفع استقرار وجاذبية سوق العمل بالمملكة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

العمري أنقذ أسرة من الغرق في سيل الباحة بـ الشيول
السعودية اليوم

العمري أنقذ أسرة من الغرق في سيل...

السعودية اليوم
سعود الطبية تحذر من عضة البرد المنتشرة في الشتاء
صحة وطب‎

سعود الطبية تحذر من عضة البرد المنتشرة...

صحة وطب‎
سبب خفي وراء السمنة!
صحة وطب‎

سبب خفي وراء السمنة!

صحة وطب‎
الرميان: السعودية تمتلك عوامل نادرة لتمكين الألعاب والرياضات الإلكترونية عالمياً
السعودية اليوم

الرميان: السعودية تمتلك عوامل نادرة لتمكين الألعاب...

السعودية اليوم
أسعار البنزين في مصر ترتفع 14% وثبات الديزل
العالم

أسعار البنزين في مصر ترتفع 14% وثبات...

العالم
هوية حكم مباراة الأهلي والوحدة
الرياضة

هوية حكم مباراة الأهلي والوحدة

الرياضة
ثلاثة شروط لإدخال إسرائيل المساعدات من مصر إلى غزة
العالم

ثلاثة شروط لإدخال إسرائيل المساعدات من مصر...

العالم
فيصل بن فرحان : يجب وقف هجمات الاحتلال الإسرائيلي والتهجير القسري في غزة
السعودية اليوم

فيصل بن فرحان : يجب وقف هجمات...

السعودية اليوم