إطلاق كنز موسم الرياض بجوائز تصل لـ 6 ملايين ريال

أطلق موسم الرياض 2023، اليوم مسابقة كنز موسم الرياض التي تصل جائزتها الكبرى لمليون دولار، إضافة إلى جوائز أخرى بـ600 ألف دولار، بما يصل مجموعه لـ 6 ملايين ريال سعودي، يمكن التنافس عليها للمتسابقين من جميع بلدان العالم.

تفاصيل المسابقة

وتتميز المسابقة بتوفرها على الهواتف الذكية في جميع مراحلها، عدا المرحلة الأخيرة التي سينقل الموسم المؤهلين لها إلى العاصمة الرياض؛ لاستكمال منافساتهم على الجائزة الكبرى في منطقة بوليفارد سيتي.

وتشمل المسابقة مجموعة من الألغاز والاختبارات المعلوماتية، والبحث عن الأدلة، ويمكن للراغبين في المشاركة بالمسابقة الدخول إليها من خلال الرابط: (هنا).

وينظم موسم الرياض في نسخته الرابعة تحت شعار Big Time، مجموعة من الخيارات الترفيهية والتجارب العالمية، كما يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض خلال أشهر الشتاء من كل عام لتجربة آلاف الحفلات الموسيقية والمعارض وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة، ويمكن حجز تذاكر فعاليات وتجارب المنطقة عبر تطبيق وي بوك من خلال الرابط: هنا.