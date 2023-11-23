Icon

إطلاق مهرجان الوليمة بـ 13 منطقة تُلبّي جميع الأذواق في الرياض Icon حبس محمد رمضان بتهمة ترويج أخبار كاذبة Icon موقف نواف العقيدي من المشاركة ضد الأخدود Icon أسباب ارتفاع أسعار العقار في الرياض Icon السعودية تقدم دروسًا للعالم في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة Icon هدنة غزة تبدأ صباح الجمعة Icon كوريا الشمالية تطلق قمرًا صناعيًّا للتجسس مما أثار قلق المنافسين العالميين Icon طريقة التحقق من أهلية الحصول على تأشيرة العمالة المنزلية Icon جوتي يتمنى عودة زيدان لتدريب ريال مدريد Icon التعاون يسعى لاستعادة توازنه بدوري روشن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
يشهد 30 ورشة عمل في ثلاث محطات مختلفة

إطلاق مهرجان الوليمة بـ 13 منطقة تُلبّي جميع الأذواق في الرياض

الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٥ مساءً
إطلاق مهرجان الوليمة بـ 13 منطقة تُلبّي جميع الأذواق في الرياض
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أطلقت هيئة فنون الطهي اليوم النسخة الثالثة من مهرجان “الوليمة” للطعام السعودي، والذي يستقبل زوّاره على مدار عشرة أيام متتالية في حرم جامعة الملك سعود بمدينة الرياض، ليعيشوا تجارب ثريّة وفريدة عبر تذوّق الأطعمة التقليدية بمكانٍ خاص، ويشتمل المهرجان على أنشطة ثقافية وتعليمية مُسلّية، يبرُز من خلالها تراثُ المملكة الغني بالوصفات المختلفة والأصيلة.

مهرجان الوليمة

وسيتضمن المهرجان الذي يفتح أبوابه من الساعة الرابعة عصرًا إلى الساعة 12 صباحًا، 13 منطقةً تُلبّي جميع الأذواق والاهتمامات لمختلف الفئات، إضافةً إلى منطقة الدولة المشارِكة اليونان، والتي تستعرض من خلالها ثقافتَها في مجال الطهي، ومنتجاتِها وأطباقَها التقليدية. وتأتي منطقةُ تراثِ فن الطهي كإحدى أهم المناطق، وتنقسم إلى خمسة أقسام تُمثّل مختلف مناطق المملكة، للتعريف بتراثها وهويتها وأطباقها، وتتضمن العروض الأدائية، وعروض الطهي، وفعالية الطهي المباشر، والحِرفيات.

قد يهمّك أيضاً
إنذار أحمر من الأرصاد لأهالي الباحة والدفاع المدني يحذر

إنذار أحمر من الأرصاد لأهالي الباحة والدفاع المدني يحذر

إيلون ماسك يهدد برفع دعوى قضائية ردًا على حملة المقاطعة الإعلانية

إيلون ماسك يهدد برفع دعوى قضائية ردًا على حملة المقاطعة الإعلانية

ويُمكّن المهرجان زوّاره من التجوّل في معرض الزيتون، الذي يعرض أنواع الزيتون المزروعة بالمملكة، والتعريف بها منذ بداية تكوينها، وتاريخها، وعلاقتها بالتراث السعودي. ومنطقة الأعمال والشراكات التي تشمل جلسات التواصل، واستقطاب الجامعات، وتوقيع الاتفاقيات، والشراكات.

أما منطقة ورش العمل فيُقام فيها ما يصل إلى 30 ورشة عمل في ثلاث محطات مختلفة تشمل: المخبوزات، والطهي العام، وتحضير المشروبات، والتي جُهزت جميعُها بكافة أدوات الطهي والمواد اللازمة، ويمكن شراء تذاكرها بشكل مستقل عن تذاكر الفعالية. واستقطب المهرجان لهذه المنطقة متخصصين موهوبين في فنون الطهي، فضلًا عن فرصة الترويج للمؤسسات الرائدة لمقابلة أمهر الشخصيات المحلية والعالمية، وتعلّم أساسيات الطهي وأسراره بشكلٍ عملي.

عروض مسرحية

وجهّز المهرجان منطقة العروض المسرحية بأحدث تقنيات الضوء والصوت، لتُقدِّم حفلاتٍ فنيةً بين الغناء والعزف على مختلف الآلات الموسيقية بالإضافة للعروض الأدائية، والبرامج الثقافية، والجلسات الحوارية مع خبراء الطهي. فيما تُقدِّم منطقة الأطفال ورشَ عملٍ خاصةً بالمطبخ السعودي، وركنَ حكايات جدتي، ومنطقة الحظيرة، والمزرعة التقليدية. إلى جانب مناطق المهرجان الأخرى مثل منطقة المطاعم، والمتجر، والمسابقات، والمائدة، وأخيرًا منطقة الجورمية التي يُقام فيها حفل جوائز جورماند، وهي المسابقة الدولية الوحيدة لمحتوى الثقافة الغذائية.

ويُعد مهرجان “الوليمة” للطعام السعودي الأكبر من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، والذي تسعى من خلاله هيئة فنون الطهي إلى تقديم الثقافة السعودية وقيمها محليًّا وعالميًّا، وذلك عن طريق بناء منصة تجمع المهتمين بمجال الأطعمة، للتعريف بثقافة وتراث الأطعمة السعودية، وتقديم المملكة بوصفهِا وجهة عالمية لعشاق الطهي، وتذوق الأطعمة، فضلًا عن إثراء المجتمع السعودي بالفرص الواعدة في هذا المجال، وسبل استدامتها، وإبراز جهود المملكة ممثلةً بوزارة الثقافة في الاهتمام بالطعام كأحد الموروثات الوطنية الأصيلة، وتشجيع شباب وشابات الوطن ممن يملكون اهتمامًا بمجال الأطعمة لتحويل هواياتهم في هذا المجال إلى مشاريع تجارية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

10 نصائح للبقاء بمأمن من تلوث الهواء
صحة وطب‎

10 نصائح للبقاء بمأمن من تلوث الهواء

صحة وطب‎
طفل يُقتل كل 15 دقيقة في غزة!
العالم

طفل يُقتل كل 15 دقيقة في غزة!

العالم
الاتحاد يتفق مع لوبيتيغي وخطوة تفصله عن التوقيع
آخر الاخبار

الاتحاد يتفق مع لوبيتيغي وخطوة تفصله عن...

آخر الاخبار
نضال الأحمدية تهدد جمهور إليسا
مشاهير

نضال الأحمدية تهدد جمهور إليسا

مشاهير
أزمة زكريا هوساوي قد تؤدي لرحيله عن الاتحاد
الرياضة

أزمة زكريا هوساوي قد تؤدي لرحيله عن...

الرياضة
القنوات الناقلة لـ مباراة النصر ضد الخليج
الرياضة

القنوات الناقلة لـ مباراة النصر ضد الخليج

الرياضة
ترتيب الدوري الفرنسي بعد ثلاثية باريس سان جيرمان
الرياضة

ترتيب الدوري الفرنسي بعد ثلاثية باريس سان...

الرياضة
لا أهداف في الشوط الأول بين الهلال ومومباي سيتي
الرياضة

لا أهداف في الشوط الأول بين الهلال...

الرياضة