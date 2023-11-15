أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة عن إعادة فتح طريق الهدا في الاتجاهين بعد توقف الأمطار.

وقبل ساعات، كانت قد أعلنت الإمارة عبر حسابها في منصة إكس عن إغلاق الطريق في الاتجاهين بسبب هطول الأمطار.

وكان مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة قد دعا في وقت سابق الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه.

توقعات الأرصاد

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، الجوف، والحدود الشمالية، تمتد إلى أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.

كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من منطقتي جازان، عسير، في حين لا يستبعد تشكل الضباب على أجزاء من تلك المناطق، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على شمال المملكة.