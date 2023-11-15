يترقب الطلاب وأولياء الأمور إعلان نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول غدًا الخميس بالتزامن مع انتهاء الاختبارات النهائية للفصل الأول.

وبحسب التقويم الدراسي تنتهي اختبارات الفصل الأول غدًا فيما سيتم رصد الدرجات وإعلان نتائج الاختبارات قبل نهاية دوام يوم الخميس 144/5/2هـ تمهيدًا لبداية إجازة الفصل الأول.

نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول

وسيكون بمقدور أولياء الأمور الاطلاع على نتيجة الأبناء بعد اعتمادها عن طريق موقع نظام نور من خلال الخطوات التالية:

الدخول على موقع نور.

تسجيل الدخول بالنفاذ الوطني.

النزول لاسم الطالب في الصفحة الرئيسية.

الانتقال إلى إشعار بنتيجة الطالب.

بداية الفصل الدراسي الثاني

وستكون بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني يوم 12/05/1445 هـ الموافق 26/11/2023 م، وسيشهد الفصل الدراسي الثاني أول إجازة أسبوع مطولة يوم 04/06/1445 هـ الموافق 17/12/2023 على أن تكون إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني يوم 22/06/1445 هـ الموافق 04/01/2024، على أن تكون بداية الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني يوم 02/07/1445 الموافق 14/01/2024.