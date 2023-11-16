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إغلاق بوليفارد وورلد اليوم بسبب الأحوال الجويّة

الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٤ مساءً
إغلاق بوليفارد وورلد اليوم بسبب الأحوال الجويّة
المواطن - فريق التحرير

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أعلن موسم الرياض عن إغلاق بوليفارد وورلد اليوم؛ بسبب الأحوال الجويّة ولضمان سلامة الحضور والزائرين.

طقس اليوم

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وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم، كما ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

في حين لا يستبعد تشكل الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وحائل، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

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