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بحسب أمانة جدة

إغلاق جزء من طريق المدينة المنورة لإزالة جسور مشاة

الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٥ صباحاً
إغلاق جزء من طريق المدينة المنورة لإزالة جسور مشاة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت أمانة محافظة جدة، بالتعاون مع إدارة مرور جدة، عن إغلاق طريق المدينة المنورة الجزء الواقع ما بين شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز وشارع صاري.

غلق الطريق

ويبدأ غلق الطريق من الساعة 3 صباحًا يوم الجمعة الموافق 24/ 11/ 2023م وحتى الساعة 11 صباحًا من يوم الجمعة، ثم من الساعة 3 صباحًا يوم السبت الموافق 25/ 11/ 2023م، وحتى الساعة 11 صباحًا من يوم السبت، لتنفيذ إزالة جسور مشاة بطريق المدينة المنورة.

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ودعت أمانة محافظة جدة قائدي المركبات إلى استخدام الطرق البديلة التالية:

– المتجه شمالًا إلى المدينة المنورة يتجه إلى مخرج طريق شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز.

– المتجه جنوبًا يستخدم شارع صاري.

– ويمكن أيضًا استخدام التحويلات المرورية قبل وبعد المشروع حسب الصورة المرفقة.

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