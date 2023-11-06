Icon

تعليق الدراسة المسائية في مدارس جدة ورابغ وخليص ومكة Icon وفاة غلام شبير أطول رجل في العالم Icon تراجع أرباح أسواق العثيم 91.8% إلى 62.4 مليون ريال Icon طريقة الحصول على تأشيرة زيارة أعمال “مستثمر زائر” Icon ارتفاع أرباح الغاز الأهلية الفصلية إلى 57.2 مليون ريال Icon الداخلية تعلن عن وظائف مدنية في برنامج المدن الطبية Icon مساند: 4 طرق لإثبات القدرة المالية لإصدار تأشيرة الاستقدام Icon أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 9 مناطق Icon القنوات الناقلة لـ مباراة توتنهام ضد تشيلسي Icon خدمة مجانية من ناسا: الفضاء في متناول يدك Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بالتنسيق مع مرور الشرقية

إغلاق جزئي في طريق الملك عبدالله لتنفيذ مشروع تحسين جودة مياه الشرب بالدمام

الإثنين ٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٩ صباحاً
إغلاق جزئي في طريق الملك عبدالله لتنفيذ مشروع تحسين جودة مياه الشرب بالدمام
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة المياه الوطنية، ممثلة بقطاعها الشرقي، وبالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بالمنطقة الشرقية عن إغلاق طريق الملك عبدالله، يوم الثلاثاء 07 نوفمبر 2023م، وذلك للبدء في تنفيذ أعمال خط مياه استراتيجي بطول (2) كم في حي المزروعية بمدينة الدمام.

وبينت أن المرحلة الأولى من الخط تبدأ من تقاطع طريق الملك فيصل إلى تقاطع طريق الأشرعة، وذلك لاستكمال أعمال تمديد خطوط المياه الاستراتيجية الخاصة بمشاريع تحسين جودة المياه في المنطقة الشرقية التي تنفذ على أربع مراحل لتزويد السكان بالمياه المحلاة.

قد يهمّك أيضاً
تعرف على نسب الاشتراك في نظام التأمينات وقيمة غرامة التأخير

تعرف على نسب الاشتراك في نظام التأمينات وقيمة غرامة التأخير

الاحتراق الوظيفي كارثي فما أعراضه وطرق تجنبه؟

الاحتراق الوظيفي كارثي فما أعراضه وطرق تجنبه؟

تحسين جودة مياه الشرب بالدمام

وأوضحت الشركة أن المرحلة الأولى تشمل إغلاق جزئي بطول (500) متر بطريق الملك عبد الله بدءاً من تقاطعه مع طريق الملك فيصل حتى إشارة التقاطع مع طريق الملك سعود، مع استمرار حركة المركبات القادمة من طريق الملك فيصل شرقاً إلى طريق الملك عبد الله شمالًا، مبينة أنه سيستمر تنفيذ هذه المرحلة لمدة 45 يومًا، وستستكمل المراحل الأخرى المتبقية على امتداد طريق الملك عبد الله شمالاً للوصول إلى تقاطع شارع الأشرعة بذات الاستراتيجية بمسافة إغلاق طولها (500) متر لمدة ( 45 يومًا) ليصبح إجمالي مدة العمل في المراحل الأربع (180) يوم عمل.

وتناشد الشركة قائدي المركبات بأخذ الحيطة والحذر ومراعاة قواعد السلامة المرورية خلال عبرهم الطريق أثناء تنفيذ المشروع، متمنية لهم السلامة الدائمة، موضحة أن تنفيذ المشروع يأتي لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وسكان المنطقة الشرقية، والارتقاء بجودة المياه ضمن رؤية 2030.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الحزم يُعرقل الاتحاد بتعادل محبط
آخر الاخبار

الحزم يُعرقل الاتحاد بتعادل محبط

آخر الاخبار
مالكوم العنصر الثابت في تشكيلة جيسوس
آخر الاخبار

مالكوم العنصر الثابت في تشكيلة جيسوس

آخر الاخبار
بدء اكتتاب الأفراد في طرح سال السعودية لـ 2.4 مليون سهم
السوق

بدء اكتتاب الأفراد في طرح سال السعودية...

السوق
ميتا في مرمى الانتقادات مجددًا بسبب قضية فلسطين
تكنولوجيا

ميتا في مرمى الانتقادات مجددًا بسبب قضية...

تكنولوجيا
“الدوسري” مديراً عاماً للعلاقات والمراسم بـ الحرس الوطني
السعودية اليوم

“الدوسري” مديراً عاماً للعلاقات والمراسم بـ الحرس...

السعودية اليوم
طبيب يتفاجأ بجثث زوجته وأولاده بين ضحايا هجوم مستشفى المعمداني
العالم

طبيب يتفاجأ بجثث زوجته وأولاده بين ضحايا...

العالم
موظفو القطاع الخاص والعام لا يمكنهم الحصول على دعم ريف
السعودية اليوم

موظفو القطاع الخاص والعام لا يمكنهم الحصول...

السعودية اليوم
فيصل بن فرحان يؤكد لـ بلينكن رفض السعودية القاطع لتهجير أهالي غزة
السعودية اليوم

فيصل بن فرحان يؤكد لـ بلينكن رفض...

السعودية اليوم