إغلاق جزئي في طريق الملك عبدالله لتنفيذ مشروع تحسين جودة مياه الشرب بالدمام

أعلنت شركة المياه الوطنية، ممثلة بقطاعها الشرقي، وبالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بالمنطقة الشرقية عن إغلاق طريق الملك عبدالله، يوم الثلاثاء 07 نوفمبر 2023م، وذلك للبدء في تنفيذ أعمال خط مياه استراتيجي بطول (2) كم في حي المزروعية بمدينة الدمام.

وبينت أن المرحلة الأولى من الخط تبدأ من تقاطع طريق الملك فيصل إلى تقاطع طريق الأشرعة، وذلك لاستكمال أعمال تمديد خطوط المياه الاستراتيجية الخاصة بمشاريع تحسين جودة المياه في المنطقة الشرقية التي تنفذ على أربع مراحل لتزويد السكان بالمياه المحلاة.

تحسين جودة مياه الشرب بالدمام

وأوضحت الشركة أن المرحلة الأولى تشمل إغلاق جزئي بطول (500) متر بطريق الملك عبد الله بدءاً من تقاطعه مع طريق الملك فيصل حتى إشارة التقاطع مع طريق الملك سعود، مع استمرار حركة المركبات القادمة من طريق الملك فيصل شرقاً إلى طريق الملك عبد الله شمالًا، مبينة أنه سيستمر تنفيذ هذه المرحلة لمدة 45 يومًا، وستستكمل المراحل الأخرى المتبقية على امتداد طريق الملك عبد الله شمالاً للوصول إلى تقاطع شارع الأشرعة بذات الاستراتيجية بمسافة إغلاق طولها (500) متر لمدة ( 45 يومًا) ليصبح إجمالي مدة العمل في المراحل الأربع (180) يوم عمل.

وتناشد الشركة قائدي المركبات بأخذ الحيطة والحذر ومراعاة قواعد السلامة المرورية خلال عبرهم الطريق أثناء تنفيذ المشروع، متمنية لهم السلامة الدائمة، موضحة أن تنفيذ المشروع يأتي لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وسكان المنطقة الشرقية، والارتقاء بجودة المياه ضمن رؤية 2030.