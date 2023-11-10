إقالة بيتسو موسيماني من تدريب الوحدة

أعلن نادي الوحدة الإماراتي، قبل قليل، عن رحيل المدير الفني الجنوبي إفريقي بيتسو موسيماني، عن الفريق الأول لكرة القدم.

رحيل بيتسو موسيماني

وأشار نادي الوحدة في بيان رسمي، إلى أن شركة لكرة القدم، توصلت إلى اتفاق مع بيتسو موسيماني بشأن إنهاء التعاقد معه بالتراضي بين الطرفين.

وأضافت الشركة في بيان عبر حساب النادي الرسمي على منصة “إكس”: “وقررت إدارة شركة الوحدة لكرة القدم تعيين أرنو بويتنويج مدرباً للفريق الأول خلال الفترة المقبلة، متمنين له التوفيق والنجاح”.

موسيماني مع الوحدة الإماراتي

وكان بيتسو موسيماني قد غاب عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة ضد عجمان، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإماراتي، والتي حمسها فريقه بهدف، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية دخل على إثرها المستشفى.

وتولى موسيماني صاحب الـ59 عامًا، تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة الإماراتي مطلع الموسم الرياضي الماضي، بعد رحيله عن الأهلي، ولكن لم يُقدم الفريق الأداء المتوقع تحت قيادته.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 12 نقطة، من الفوز في 4 مباريات والخسارة 3 مرات، ونجح في تسجيل 9 أهداف، واستقبل مثلهم.