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بعد تراجع أداء الفريق الأول

إقالة بيتسو موسيماني من تدريب الوحدة

الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٠ مساءً
إقالة بيتسو موسيماني من تدريب الوحدة
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي الوحدة الإماراتي، قبل قليل، عن رحيل المدير الفني الجنوبي إفريقي بيتسو موسيماني، عن الفريق الأول لكرة القدم.

رحيل بيتسو موسيماني

وأشار نادي الوحدة في بيان رسمي، إلى أن شركة لكرة القدم، توصلت إلى اتفاق مع بيتسو موسيماني بشأن إنهاء التعاقد معه بالتراضي بين الطرفين.

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وأضافت الشركة في بيان عبر حساب النادي الرسمي على منصة “إكس”: “وقررت إدارة شركة الوحدة لكرة القدم تعيين أرنو بويتنويج مدرباً للفريق الأول خلال الفترة المقبلة، متمنين له التوفيق والنجاح”.

بيتسو موسيماني
موسيماني – المصدر @AlWahdaFCC

موسيماني مع الوحدة الإماراتي

وكان بيتسو موسيماني قد غاب عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة ضد عجمان، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإماراتي، والتي حمسها فريقه بهدف، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية دخل على إثرها المستشفى.

الوحدة الإماراتي
لاعبو الوحدة – المصدر @AlWahdaFCC

وتولى موسيماني صاحب الـ59 عامًا، تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة الإماراتي مطلع الموسم الرياضي الماضي، بعد رحيله عن الأهلي، ولكن لم يُقدم الفريق الأداء المتوقع تحت قيادته.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 12 نقطة، من الفوز في 4 مباريات والخسارة 3 مرات، ونجح في تسجيل 9 أهداف، واستقبل مثلهم.

الوحدة الإماراتي
لاعبو الوحدة – المصدر @AlWahdaFCC

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