إقالة نونو سانتو من تدريب الاتحاد

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد- قبل قليل- عن إقالة المدرب البرتغالي نونو سانتو، وذلك بعد عملية تقييم فنية شاملة، عقب الخسارة أول أمس الاثنين من فريق القوة الجوية العراقي في دوري أبطال آسيا.

وذكر النادي في بيانه أن حسن خليفة مساعد المدرب سيتولى تدريب الفريق حتى التعاقد مع مدرب جديد.

ووجه العميد الشكر لـ سانتو على ما قدمه في الفترة الماضية.

إنجازات نونو سانتو

يذكر أن سانتو كان فاز بلقبي دوري روشن والسوبر السعودي مع الاتحاد في الموسم الماضي.