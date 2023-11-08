إقالة نونو سانتو من تدريب الاتحاد جماهير الاتحاد تطلب التعاقد مع زيدان 5 ضوابط بشأن مشروعات تربية الأغنام نيوكاسل يخسر في الأراضي الألمانية بثنائية من دورتموند نصائح وإرشادات لتفادي المشاكل الصحية بالشتاء فوز ثمين لـ شاختار ضد برشلونة مصدر بالرئاسة الفلسطينية يكشف حقيقة محاولة اغتيال محمود عباس الفنانون السعوديون يرحبون بـ بيومي فؤاد على طريقتهم الخاصة بايدن طلب من نتنياهو الموافقة على هدنة لمدة ثلاثة أيام في غزة تقويم التعليم: إعلان نتائج الاختبارات الرقمية بعد الاختبار بـ 3 أيام عمل
أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد- قبل قليل- عن إقالة المدرب البرتغالي نونو سانتو، وذلك بعد عملية تقييم فنية شاملة، عقب الخسارة أول أمس الاثنين من فريق القوة الجوية العراقي في دوري أبطال آسيا.
وذكر النادي في بيانه أن حسن خليفة مساعد المدرب سيتولى تدريب الفريق حتى التعاقد مع مدرب جديد.
ووجه العميد الشكر لـ سانتو على ما قدمه في الفترة الماضية.
يذكر أن سانتو كان فاز بلقبي دوري روشن والسوبر السعودي مع الاتحاد في الموسم الماضي.