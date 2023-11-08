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بعد الخسارة من القوة الجوية

إقالة نونو سانتو من تدريب الاتحاد

الأربعاء ٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٢ صباحاً
إقالة نونو سانتو من تدريب الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد- قبل قليل- عن إقالة المدرب البرتغالي نونو سانتو، وذلك بعد عملية تقييم فنية شاملة، عقب الخسارة أول أمس الاثنين من فريق القوة الجوية العراقي في دوري أبطال آسيا.

وذكر النادي في بيانه أن حسن خليفة مساعد المدرب سيتولى تدريب الفريق حتى التعاقد مع مدرب جديد.

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نونو سانتو

ووجه العميد الشكر لـ سانتو على ما قدمه في الفترة الماضية.

إنجازات نونو سانتو 

يذكر أن سانتو كان فاز بلقبي دوري روشن والسوبر السعودي مع الاتحاد في الموسم الماضي.

 

 

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