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خلال الفترة من 30 يناير وحتى 3 فبراير

إقامة النسخة الرابعة من طواف العلا بمشاركة 119 دراجًا

الإثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٣ مساءً
إقامة النسخة الرابعة من طواف العلا بمشاركة 119 دراجًا
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الرياضة والهيئة الملكية لمحافظة العلا، اليوم الاثنين، عن استضافة منافسات النسخة الرابعة من سباقات الدراجات الهوائية، تحت مسمى “طواف العلا”، والذي سيقام في محافظة العلا، خلال الفترة من 30 يناير وحتى 3 فبراير 2024، بالتنسيق مع الاتحاد السعودي للدراجات، والاتحاد الدولي للدراجات “UCI”.

تفاصيل الاتفاقية

وجرت مراسم توقيع اتفاقية الاستضافة، بين الهيئة الملكية للعلا، ممثلة برئيس السياحة فيليب جونز، والاتحاد السعودي للدراجات، ممثلًا برئيس مجلس الإدارة عبدالله الوثلان، وبحضور مدير عام الفعاليات بالوزارة مي الهلابي.

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ويشارك في سباق “طواف العلا” في هذه النسخة نحو 119 دراجًا، يمثلون 17 فريقًا حول العالم، من بينها: فريق الجولة العالمية، وفريق القارات، إضافة إلى أبرز المواهب السعودية، في حين يتكون السباق من خمس مراحل، تمتد على مسافة 816.7 كم.

وبهذه المناسبة، قال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية في تصريحٍ صحفي: “نسعد اليوم بالإعلان عن إطلاق سباق (طواف العلا)، وهو ما يجسد اهتمام قيادتنا الرشيدة، والدعم السخي من لدن ولي العهد، والذي ساهم بصورة مباشرة في تغيير خارطة الرياضة في المملكة؛ لتصبح موطنًا ومركزًا عالميًّا مهمًّا لاحتضان الأحداث والفعاليات الرياضية المتنوعة”.

وأضاف وزير الرياضة: “نتطلع لإقامة نسخة أكثر تميزًا وتشويقًا من هذا السباق، على أرض العلا التي تزخر بإرث تاريخي كبير، وتضاريس طبيعية رائعة، تجعل منها وجهةً مثالية لرياضة الدراجات في المملكة، واسمًا مستقبليًّا لاحتضان أكبر الفعاليات العالمية في هذا المجال”.

من جهته، أكد عبدالله الوثلان، رئيس الاتحاد السعودي للدراجات نائب رئيس الاتحاد العربي للدراجات، في تصريح صحفي: “تحظى الرياضة في المملكة- ولله الحمد- بدعمٍ لا محدود من قيادتنا الرشيدة، وبمتابعة مستمرة من وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل”.

وأضاف الوثلان: “توقيع هذه المذكرة مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا، يعدّ خطوة أساسية، تتماشى مع أهداف وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للدراجات، والتي سيكون لها أثر في تعزيز مستهدفات رؤية السعودية 2030؛ لتصبح المملكة وجهة رئيسية للسياح الرياضيين حول العالم، من خلال استضافة كبرى البطولات العالمية، كما أن إقامة هذا السباق في محافظة العلا للمرة الثالثة على التوالي، يعود إلى تمتعها بموقع جغرافي مميز، وطبيعة خلابة، ومسارات سباق وضعت وفق معايير عالمية”.

طواف العلا

من جانبه، أوضح فيليب جونز رئيس السياحة في الهيئة الملكية للعلا، أنه جرى العمل على تطوير هذه النسخة من “طواف العلا”، من خلال استقبال نخبة الفرق في جولة آسيا UCI عبر خمس مراحل؛ لإبراز أفضل ما تحتضنه العلا كوجهة رياضية استثنائية.

وأشار رئيس السياحة في الهيئة الملكية للعلا إلى قرب افتتاح مسار الدراجات الجديد، الذي يبلغ طوله 45 كيلومترًا لراكبي الدراجات، والذي سيكون أحد المسارات المحاطة بأجمل التضاريس الطبيعية في العالم، مشيرًا إلى أن العلا تمتلك الإمكانات لتصبح مقرًّا رئيسًا لرياضة الدراجات في السعودية، والتي تأتي في قائمة أسرع الرياضات نموًّا على مستوى المملكة العربية السعودية.

من جانبه، قال “يان لو مونر” الرئيس التنفيذي لشركة A.S.O: “سينطلق الدراجون خلال سباق (طواف العلا) في رحلة ممتعة، سيشاهدون خلالها واحدًا من أروع المواقع الجغرافية الطبيعية الخلابة، ومواقع أثرية لا مثيل لها، تزخر بإرث تاريخي كبير وتاريخ يرجع إلى آلاف السنين بصفتها ملتقى الحضارات، كما تتمتع المنطقة بمزايا مثالية بامتلاكها العناصر اللازمة كافة لتنظيم سباق عالمي المستوى، نظير مساراتها الصعبة وتحدي صعود تلالها المتنوعة، والتي تعد بسباق مثير ومذهل؛ سواء من الناحية الرياضية أو البصرية”.

يذكر أن سباق “طواف العلا”، يُعد إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة، الهادف إلى تعزيز الجهود الوطنية في تحسين ورفع جودة الحياة في السعودية، وزيادة نسبة ممارسة الرياضة في المجتمع، والحرص على تقديم تجربة رياضية ثقافية متكاملة للمشاركين في السباقات، تعكس التطور الذي تشهده المملكة.

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