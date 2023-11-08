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بها أدلة على المادة المظلمة

إقليدس ينشر أولى صوره للكون

الأربعاء ٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤١ صباحاً
إقليدس ينشر أولى صوره للكون
المواطن - فريق التحرير

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نشر التلسكوب الفضائي الأوروبي “إقليدس” (Euclid)، أمس الثلاثاء، أول الصور التي التقطها للكون، ويبدو فيها سديم مبهر يشبه رأس حصان، ومجرات بعيدة لم يسبق أن شوهدت، وتتضمن “أدلّة غير مباشرة” على وجود المادة المظلمة.

مهمة أولى من نوعها

وانطلق “إقليدس” في يوليو الماضي في مهمة أولى من نوعها دوليًّا ترمي لكشف لغزين كونيين هما المادة المظلمة والطاقة المظلمة.

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وينجز التلسكوب مهمته من خلال رسم خريطة لثلث السماء الذي يضم ملياري مجرة، لإنشاء ما وُصف بأنه الخريطة الثلاثية الأبعاد الأكثر دقة للكون.

وبعد وصول التلسكوب الفضائي إلى تسلكوب آخر هو جيمس ويب، في نقطة مراقبة تقع على بعد نحو 1.5 مليون كيلومتر من الأرض، بدأ المسبار الأوروبي بإرسال أولى نتائج المراقبة التي ينفذها، وكُشف عنها الثلاثاء من مركز العمليات الأوروبي الفضائي في دارمشتات بألمانيا.

ونقل بيان عن رئيس وكالة الفضاء الأوروبية يوزف أشباخر قوله: إن هذه الصور الخمس، التي كشف عنها مركز عمليات الفضاء الأوروبي في دارمشتات بألمانيا، “مذهلة وتذكّر بأهمية الذهاب إلى الفضاء لمعرفة المزيد عن أسرار الكون”.

ومن بين هذه الصور، واحدة لسديم رأس الحصان، ضمن كوكبة أورايون القريبة، ومجرات حلزونية، وأخرى “غير منتظمة”.

وأوضح المدير العلمي للمشروع رينيه لوريج أن الصورة الأكثر “إثارة” هي صورة عنقود برشاوس، وهي مجموعة بعيدة تضم أكثر من ألف مجرة، إذ وجد في الخلفية أكثر من مائة ألف مجرة إضافية، يقع بعضها على بعد عشرة مليارات سنة ضوئية ولم تُرصَد من قبل.

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