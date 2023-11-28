إكسبو 2030 في الرياض.. 119 صوتاً للسعودية مقابل 29 لكوريا

قصة نجاح ريادية سعودية في مهرجان الوليمة: السر في الأصالة النجدية السفير الأمريكي: تهانينا للرياض على فوزها باستضافة إكسبو 2030 مالكوم يُحرز الهدف الأول لـ الهلال وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة 12 وظيفة شاغرة لدى التركي القابضة وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد وظائف شاغرة بفروع نوماك في 3 مدن وظائف شاغرة في شركة التصنيع الوطنية فيصل بن فرحان: سنقدم إكسبو مميزًا سيغير معادلة المعرض الدولية
فازت الرياض باستضافة إكسبو 2030 من الجولة الأولى للتصويت بـ 119 صوتاً، مقابل 29 صوتًا فقط لكوريا الجنوبية، و17 صوتاً فقط لإيطاليا.
العالم يختار #السعودية .. #إكسبو_2030 في الرياضقد يهمّك أيضاً
https://t.co/8mWzCFJZZ8#الرياض_إكسبو2030
#RiyadhExpo2030 pic.twitter.com/e9eLdyF68E
— صحيفة المواطن (@almowatennet) November 28, 2023
ونجحت السعودية في الحصول على تأييد عالمي لفوز الرياض عن جدارة باستضافة معرض إكسبو 2030 الذي سيكون فرصة تاريخية للمملكة لإبهار العالم بما حدث فيها من تطورات وتحولات غير مسبوقة ضمن رؤية السعودية 2030.
ويعكس فوز الرياض باستضافة إكسبو 2030 النجاحات والإنجازات العملاقة في السعودية بفضل مهندس الرؤية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.