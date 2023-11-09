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بعد الفوز على سبورتنج براجا

إنجاز تاريخي لـ أنشيلوتي في دوري الأبطال

الخميس ٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٦ مساءً
إنجاز تاريخي لـ أنشيلوتي في دوري الأبطال
المواطن - فريق التحرير

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حقق المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، إنجازًا تاريخيًا في دوري أبطال أوروبا، بعدما قاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد لتجاوز عقبة سبورتنج براجا.

فوز ريال مدريد ضد سبورتنج براجا

ولعب ريال مدريد ضد سبورتنج براجا بالأمس على ملعب “سانتياجو برنابيو”، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، وفاز المرينغي بثلاثة أهداف دون رد.

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ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد رصيده إلى 12 نقطة، لينفرد بصدارة ترتيب المجموعة الثالثة، ليحسم تأهله للدور ثمن النهائي، فيما تجمد رصيد سبورتنج براجا عند 3 نقاط في المركز الثالث.

ريال مدريد
لاعبو الريال – المصدر @realmadriden

إنجاز لأنشيلوتي

ووصل أنشيلوتي إلى الانتصار رقم 116 في تاريخ منافسات دوري أبطال أوروبا، ليصبح المدير الفني الأكثر تحقيقًا للفوز في البطولة القارية.

وذكرت شبكة “ريليفو” الإسبانية: “الرقم القياسي كان مشتركا بين أنشيلوتي والسير أليكس فيرجسون المدير الفني التاريخي لمانشستر يونايتد (115 مباراة)، لكن المدرب الإيطالي كسره بالفوز على براجا”.

أنشيلوتي
المدرب الإيطالي – المصدر @realmadriden

وحقق أنشيلوتي انتصاراته في 201 مباراة ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، بواقع 40 فوزًا مع ريال مدريد الذي توج معه باللقب مرتين، بينما وصل أليكس فيرجسون إلى 115 انتصارًا مع مانشستر يونايتد في 214 مباراة.

ويُعد المدرب الإيطالي، هو صاحب أكبر عدد من ألقاب دوري أبطال أوروبا، بإجمالي أربعة ألقاب بواقع اثنين مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد واثنين مع ميلان الإيطالي.

أنشيلوتي
المدرب الإيطالي – المصدر @realmadriden

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