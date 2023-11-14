إنجاز جديد لـ ياسين بونو يمنحه الأفضلية على حساب حارسي الاتحاد والأهلي

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حقق المغربي ياسين بونو حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال إنجازًا مميزًا منحه الأفضلية على حساب الحارسين، البرازيلي مارسيلو جروهي حارس مرمى نادي الاتحاد والسنغالي إدوارد ميندي حارس مرمى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي.
وذكر الحساب الرسمي لـ دوري روشن عبر منصة ” إكس” أن بونو أكثر حارس حافظ على نظافة شباكه خلال 13 جولة، حيث لم تهتز شباكه في 7 مباريات، بينما لم تهتز شباك جروهي في 6 مباريات، ولم تهتز شباك مايلسون حارس التعاون في 5 مباريات، كما لم تهتز شباك الحارس إدوارد ميندي في 5 مباريات.
وكان بونو صاحب الـ32 عامًا انضم لنادي الهلال صيف العام الحالي قادمًا من نادي إشبيلية الإسباني.