إنذار أحمر في الطائف: رياح شديدة السرعة وبرد وسيول وصواعق

وجّه المركز الوطني للأرصاد، تحذيرًا بشأن حالة الطقس في منطقة مكة المكرمة وتحديدًا في الطائف.

إنذار أحمر

وذكر مركز الأرصاد في إنذار أحمر وجهه عبر منصة إكس، أن الحالة تبدأ اليوم في الساعة الثانية عشرة منتصف الليل وحتى الثانية من صباح الخميس.

وأفادت الأرصاد بأن الحالة عبارة عن أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة وانعدام في الرؤية وتساقط للبرد وجريان للسيول وكذلك صواعق رعدية.

طقس الشرقية

كما وجه مركز الأرصاد إنذارًا أحمر آخر إلى منطقة الشرقية، وتحديدًا في الجبيل والخفجي والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة، ويخص أمطارًا غزيرة ورياحًا مع برد وسيول وصواعق رعدية.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة وتبوك.

في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، القصيم، حائل والشرقية.