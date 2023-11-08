إنذار أحمر من الأرصاد على الطائف وأضم وميسان

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أصدر مركز الأرصاد ثلاثة إنذارات باللون الأحمر محذرًا من أمطار غزيرة على عدد من محافظات مكة المكرمة تشمل الطائف وأضم وميسان، فيما يواصل الدفاع المدني التحذير من الاقتراب من أماكن تجمع السيول.
وبحسب المركز الوطني للأرصاد فإن الحالة الجوية المتوقعة تمتد من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى الساعة الحادية عشرة ليلًا وتكون مصحوبة برياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة خاصة الجنوبية منها .
وكانت المديرية العامة للدفاع المدني دعت الجميع إلى توخّي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها بعض مناطق السعودية وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية – بمشيئة الله – على أجزاء من مناطق السعودية .
وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع توخّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظاً على سلامتهم.