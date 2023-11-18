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أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة

إنذار أحمر من الأرصاد على مكة والمدينة وجازان وعسير

السبت ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٦ مساءً
إنذار أحمر من الأرصاد على مكة والمدينة وجازان وعسير
المواطن - فريق التحرير

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رفع مركز الأرصاد درجة الإنذار إلى اللون الأحمر على محافظات عديدة في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير وجازان.

تحذيرات الأرصاد

وتوقع المركز هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وارتفاع الأمواج وصواعق رعدية من الثالثة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهر الأحد على المدينة المنورة وتحديدًا بدر والرايس.

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وفي مكة المكرمة يشمل الإنذار كل من الكامل والليث والقنفذة وتمتد الحالة من السادسة صباحًا حتى السادسة مساء، أما في منطقة عسير فتشمل الحالة البرك والقحمة وفي منطقة جازان تشمل محافظة صبيا وتمتد حتى الساعة السابعة من مساء الأحد.

توقعات حالة الطقس

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة الى غزيرة تؤدي الى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق حائل، القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض. في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. كما يتوقع تكون الضباب على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم كذلك مرتفعات عسير والباحة.

 

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