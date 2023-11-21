إنذار أحمر من الأرصاد لأهالي القنفذة وأمطار غزيرة على رنية ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم وعيار 22 بـ220 ريالًا تبادل العملات بين السعودية والصين فرصة قوية لتعزيز تدويل اليوان بالشرق الأوسط سعد اللذيذ: النصر هو من تفاوض مع ماني وليس برنامج الاستقطاب سيجارة حشيش تقود لكشف تنظيم كبير للمخدرات في الرياض اللذيذ: لن نُعوّض الهلال بعد إصابة نيمار لسبب وحيد سعد اللذيذ: لم نفاوض مبابي من أجل الهلال اللذيذ: 3 أسباب لم تُنجّح مفاوضاتنا مع ليونيل ميسي انفراجة جديدة في صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل قصة تورط مشهور سعودي في جريمة غسل أموال
رفع مركز الأرصاد درجة الإنذار على محافظة القنفذة إلى اللون الأحمر متوقعًا هطول أمطار غزيرة حتى الساعة الثالثة من عصر اليوم الثلاثاء.
كما توقع المركز أن تكون الأمطار مصحوبة برياح شديدة السرعة تسبب انعداماً في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وارتفاع الأمواج وصواعق رعدية.
من جهة أخرى شهدت محافظة رنية في منطقة مكة المكرمة هطول أمطار غزيرة خلال الساعات القليلة الماضية فيما من المتوقع أن تستمر الأمطار ضمن الحالة المطرية التي تشهدها العديد من مناطق المملكة.
كما نبه مركز الأرصاد اليوم من رياح شديدة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها تدنيا في مدى الرؤية الأفقية ورياح تصل سرعتها إلى ( 40 – 49 ) كم / ساعة ، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والعيص وخيبر .
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس بارد على معظم مناطق المملكة، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، ولا يستبعد تشكل الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك.
فيديو | هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة على محافظة رنية#الإخبارية pic.twitter.com/IEPRZiZa5O
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 20, 2023