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رياح شديدة السرعة تسبب انعدام الرؤية

إنذار أحمر من الأرصاد لأهالي القنفذة وأمطار غزيرة على رنية

الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٤ صباحاً
إنذار أحمر من الأرصاد لأهالي القنفذة وأمطار غزيرة على رنية
المواطن - فريق التحرير

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رفع مركز الأرصاد درجة الإنذار على محافظة القنفذة إلى اللون الأحمر متوقعًا هطول أمطار غزيرة حتى الساعة الثالثة من عصر اليوم الثلاثاء.

الظواهر المصاحبة

كما توقع المركز أن تكون الأمطار مصحوبة برياح شديدة السرعة تسبب انعداماً في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وارتفاع الأمواج وصواعق رعدية.

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من جهة أخرى شهدت محافظة رنية في منطقة مكة المكرمة هطول أمطار غزيرة خلال الساعات القليلة الماضية فيما من المتوقع أن تستمر الأمطار ضمن الحالة المطرية التي تشهدها العديد من مناطق المملكة.

كما نبه مركز الأرصاد اليوم من رياح شديدة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها تدنيا في مدى الرؤية الأفقية ورياح تصل سرعتها إلى ( 40 – 49 ) كم / ساعة ، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والعيص وخيبر .

توقعات الأرصاد اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس بارد على معظم مناطق المملكة، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، ولا يستبعد تشكل الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك.

 

 

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