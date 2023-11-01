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أمطار غزيرة مصحوبة برياح تحد من الرؤية

إنذار أحمر من الأرصاد لأهالي مكة المكرمة

الأربعاء ١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٧ صباحاً
إنذار أحمر من الأرصاد لأهالي مكة المكرمة
المواطن - فريق التحرير

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حذر المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة على مكة المكرمة مساء اليوم، مصحوبة بعدد من الظواهر الجوية أبرزها رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول والصواعق الرعدية.

ولفت المركز إلى أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية ظهرًا وتمتد إلى الساعة العاشرة ليلًا على كامل محافظة العاصمة المقدسة.

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تعليق الدراسة في مكة المكرمة

وأعلنت إدارة تعليم مكة تعليق الدراسة الحضورية اليوم في الفترتين المسائية والليلة وتحويلها عن بُعد؛ بسبب الأحوال الجوية.

وقالت الإدارة إنه بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا من تعليم مكة على سلامة الجميع، فقد تقرر تحويل الدراسة عبر منصة مدرستي لهذا اليوم الأربعاء 17-4-1445هـ في جميع المدارس المسائية والليلية في العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم .

توقعات الأرصاد اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، الجوف ، الحدود الشمالية، المدينة المنورة وتبوك, في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، القصيم، حائل والشرقية.

مكة المكرمة

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