إنذار أحمر من الأرصاد لأهالي 3 مناطق: أمطار غزيرة توخوا الحذر سالم الدوسري يُسير على خُطى الشمراني كريم بنزيما يُفضل بيدري على بيلبنجهام وظائف شاغرة بشركة الفنار في 3 مدن كريستيانو رونالدو وماني يقودان تشكيل النصر المتوقع ضد الخليج وظائف شاغرة في مجموعة العليان وظائف شاغرة للجنسين بمركز أرامكو الطبي الاتحاد يُكرر رقمًا سلبيًا غائبًا منذ 2020 وظائف شاغرة لدى فروع متاجر الرقيب وظائف شاغرة في فروع طيران الإمارات
أصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذاراً باللون الأحمر لأهالي ثلاث مناطق بسبب التقلبات الجوية خلال الساعات القادمة.
وتوقع المركز هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول في مناطق الرياض والشرقية ومكة، جعلها الله أمطار خير وبركة.
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان. كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.