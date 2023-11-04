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أمطار غزيرة وسيول

إنذار أحمر من الأرصاد لأهالي 3 مناطق: أمطار غزيرة توخوا الحذر

السبت ٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٨ مساءً
إنذار أحمر من الأرصاد لأهالي 3 مناطق: أمطار غزيرة توخوا الحذر
المواطن - فريق التحرير

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذاراً باللون الأحمر لأهالي ثلاث مناطق بسبب التقلبات الجوية خلال الساعات القادمة.

أمطار غزيرة وسيول

وتوقع المركز هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول في مناطق الرياض والشرقية ومكة، جعلها الله أمطار خير وبركة.

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توقعات حالة الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان. كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

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