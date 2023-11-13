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إنذار أحمر من الأرصاد لأهالي 4 مناطق والدفاع المدني يحذر

الإثنين ١٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٤ مساءً
إنذار أحمر من الأرصاد لأهالي 4 مناطق والدفاع المدني يحذر
المواطن - فريق التحرير

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رفع مركز الأرصاد درجة الإنذار إلى اللون الأحمر في 4 مناطق متوقعًا هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد الرؤية وتؤدي إلى جريان السيول.

ونبه المركز أهالي مناطق تبوك وعسير والباحة وجازان من هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وارتفاع الأمواج وصواعق رعدية.

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بدوره دعا الدفاع المدني إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من هذه المناطق والابتعاد عن مناطق تجمع المياه ومجاري السيول.

توقعات الأرصاد اليوم

كما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، والحدود الشمالية، في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، تمتد إلى المدينة المنورة، كما يتوقع تشكل الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة خاصةً الساحلية منها.

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