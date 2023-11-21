إنذار أصفر لأهالي الرياض: أمطار ورياح وصواعق لصباح الغد

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، الإنذار الأصفر بشأن منطقة الرياض، متوقعًا هطول أمطار خفيفة مع تأثيرات مصاحبة تشمل الرياح شديدة السرعة وانعدام مدى الرؤية والصواعق الرعدية.

تفاصيل الحالة

وقال المركز في بيان له عبر موقع “إكس”: إن الحالة تشمل مدن الدرعية والعاصمة الرياض وضرما والدوادمي والرين والقويعية وعفيف، مشيرًا إلى أن نهاية الإنذار في الساعة التاسعة صباحًا من يوم غد الأربعاء.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض والشرقية.