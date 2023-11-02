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بعدما حل في المركز الثالث لعام 2023

إنريكي يكشف ما يحتاجه مبابي لحصد الكرة الذهبية

الخميس ٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٥ مساءً
إنريكي يكشف ما يحتاجه مبابي لحصد الكرة الذهبية
المواطن - فريق التحرير

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أكد المدير الفني الإسباني لويس إنريكي، قدرة نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي على التتويج بجائزة الكرة الذهبية.

إنريكي يثق في تتويج مبابي بالجائزة

وقال إنريكي في مؤتمر صحافي، اليوم الخميس: “الفوز بالكرة الذهبية، يتطلب بجانب الأداء الفردي الجيد جدًا لكيليان، الفوز أيضًا بالبطولات مع النادي والمنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم”.

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وتابع المدرب الإسباني: “نحاول الفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب في باريس، ويمكن لمبابي أن يفعل ذلك أيضًا مع المنتخب الفرنسي، وأنا متأكد من أن كيليان سيفوز بالعديد من الكرات الذهبية”.

مبابي
كيليان – المصدر @PSG_English

وحل مبابي صاحب الـ24 عامًا، في المركز الثالث في سباق الكرة الذهبية لعام 2023، خلف نجم مانشستر سيتي، النرويجي إيرلينج هالاند الفائز بالثلاثية التاريخية في الموسم الرياضي الماضي.

وانتزع جائزة الكرة الذهبية لعام 2023، نجم باريس سان جيرمان السابق وإنتر ميامي الأمريكي الحالي، ليونيل ميسي، مستفيدا من إنجاز تتويجه بلقب مونديال 2022 مع منتخب الأرجنتين.

ميسي مع الجائزة

باريس سان جيرمان يُلاقي مونبلييه

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان لمواجهة نظيره مونبلييه، مساء يوم غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي الممتاز.

باريس سان جيرمان
لاعبو سان جيرمان – المصدر @PSG_arab

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