Icon

سجل مميز لـ الهلال ضد الفرق الأوزبكية Icon كريستيانو رونالدو يُعيد للأذهان لقطات نزاهة نادرة Icon شركة وادي طيبة تنقل مقرها الرئيسي للمدينة المنورة Icon الهلال يستهدف الفوز الثاني ضد نافباخور Icon منصة مدرستي تضيف خدمة جديدة Icon إنفاذ يسند 40 مزادًا لبيع وتصفية أكثر من 240 عقارًا في السعودية Icon نصر لويس كاسترو لا يخسر بـ10 لاعبين Icon سالم الدوسري يقود تشكيل الهلال المتوقع ضد نافباخور Icon مركز الملك سلمان يواصل توزيع المساعدات الإغاثية للمتضررين داخل قطاع غزة Icon أسعار النفط تواصل الصعود بعد 4 جلسات من التراجع Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
موزعة على 10 مناطق ومدن بالمملكة

إنفاذ يسند 40 مزادًا لبيع وتصفية أكثر من 240 عقارًا في السعودية

الثلاثاء ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٦ مساءً
إنفاذ يسند 40 مزادًا لبيع وتصفية أكثر من 240 عقارًا في السعودية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، اليوم الثلاثاء، عن إقامة 40 مزادًا علنيًا، وذلك اعتبارًا من الـ 1 وحتى الـ 10 من شهر ديسمبر المقبل، حيث تتنوع المزادات ما بين حضورية وإلكترونية؛ لبيع وتصفية 247 عقارًا سكنيًا وتجاريًا، في 10 مناطق ومدن بالمملكة.

تفاصيل المزادات

وأوضح المركز أن المزادات تتضمن إقامة 10 مزادات في منطقة مكة المكرمة لعرض 85 فرصة عقارية متنوعة، و3 مزادات بالمدينة المنورة يعرض من خلاله 39 عقارًا، و 5 مزادات لعرض 53 عقارًا بمنطقة الرياض، و18 عقارًا بمنطقة الشرقية من خلال 3 مزادات علنية، و10 فرص عقارية في مزاد بمنطقة القصيم، ومزادًا واحدًا في منطقة الجوف يعرض فيه 17 عقارًا، إضافةً لعرض 32 عقارًا بحائل، و8 عقارات بمنطقة عسير، و5 عقارات في منطقة الحدود الشمالية، و 7 عقارات بمنطقة الباحة.

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة في شركة الاتصالات

وظائف شاغرة في شركة الاتصالات

دعوة ولي العهد لوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل أجبرها على قبول الهدنة

دعوة ولي العهد لوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل أجبرها على قبول الهدنة

تفاصيل المشاركة

وأشار المركز إلى أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات وكذلك الاطلاع على العقارات بجميع تفاصليها عبر الدخول للموقع الإلكتروني لـ “إنفاذ” على صفحة المزادات.

يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وهو أحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بصمة كريم بنزيما تغيب عن انطلاقته القارية للمرة الأولى
آخر الاخبار

بصمة كريم بنزيما تغيب عن انطلاقته القارية...

آخر الاخبار
فلكية جدة: خسوف جزئي للقمر بكافة المناطق مساء اليوم
السعودية اليوم

فلكية جدة: خسوف جزئي للقمر بكافة المناطق...

السعودية اليوم
وزارة الإعلام تقيم واحة الإعلام تزامنًا مع قمم السعودية الثلاث
السعودية اليوم

وزارة الإعلام تقيم واحة الإعلام تزامنًا مع...

السعودية اليوم
هدف يفصل حمدالله عن رقم تاريخي بكأس الملك
آخر الاخبار

هدف يفصل حمدالله عن رقم تاريخي بكأس...

آخر الاخبار
سبب رفض الهلال التفريط في ميتروفيتش
الرياضة

سبب رفض الهلال التفريط في ميتروفيتش

الرياضة
ثنائية تُهدي الفوز لـ الأهلي ضد المقاولون
الرياضة

ثنائية تُهدي الفوز لـ الأهلي ضد المقاولون

الرياضة
ميتروفيتش ومالكوم يقودان تشكيل الهلال المتوقع ضد التعاون
آخر الاخبار

ميتروفيتش ومالكوم يقودان تشكيل الهلال المتوقع ضد...

آخر الاخبار
استبعاد السكر والحلويات بالكامل قد يؤدي للوفاة
صحة وطب‎

استبعاد السكر والحلويات بالكامل قد يؤدي للوفاة

صحة وطب‎