إيجار: تكاليف صيانة العقار يتحملها المؤجر

جدد برنامج إيجار التأكيد على مسؤولية المؤجر عن صيانة العقار والحفاظ على سلامته؛ لتمكين المستأجر من الانتفاع به وفق العقد المبرم بين الطرفين.

صيانة العقار

وقال البرنامج إن المؤجر ملزم بدفع تكاليف الصيانة الدورية اللازمة للحفاظ على الوحدة الإيجارية، كما يتحمل تكلفة أعمال الصيانة للأعطال التي تؤثر على سلامة المبنى، وكذلك أي عطل يؤثر على استيفاء المستأجر المتفعة المقصودة.

وبحسب موقع إيجار يلتزم المؤجر بمسؤوليته أثناء مدة الإيجار عن أعمال صيانة العقار، وهي الصيانة التي تؤثر على سلامة المبنى، أو ما كان سببه غير ظاهرٍ للمستأجر حال الاستئجار، وعن إصلاح أي عطل أو خلل يؤثر في استيفاء المستأجر للمنفعة المقصودة.

خدمات إيجار

ويوفر برنامج إيجار البيانات والإحصاءات الدقيقة عن قطاع الإيجار السكني، مما يساعد المؤجر (المستثمر) على فهم قطاع الإيجار العقاري والتعرف إلى جدوى الاستثمار فيه.

وتنص الضوابط والأنظمة على أن يتحمل المؤجر المقابل المالي لتسجيل العقد وتوثيقه في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، وذلك حسب ما تحدده الشبكة.