إيداع الضمان الاجتماعي وراتب التقاعد غدًا

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ساعات قليلة تفصلنا عن إيداع الضمان الاجتماعي الدفعة 24 وراتب التقاعد لشهر ديسمبر 2023 بعد أن تقرر تقديم الموعد ليتم الصرف يوم غد الخميس.
وكانت نتائج الأهلية لدورة ديسمبر صدرت عبر البطاقة الرقمية للمستفيدين المسجلين في الضمان الاجتماعي، فيما تتواصل عملية تقديم الاعتراضات على عدم الأهلية بالنسبة لمن لم تشملهم هذه الدفعة.
ويمكن الاستعلام عن نتائج الأهلية من خلال ما يلي:
ومن المقرر أن يتم صرف الدفعة 24 من معاش الضمان الاجتماعي يوم الخميس 30 نوفمبر الجاري بدلًا من يوم 1 ديسمبر لأنه يتصادف مع يوم الجمعة، وهو نفس موعد صرف راتب التقاعد للمستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعية حيث يتم صرف الراتب أول الشهر الميلادي لكن إن تصادف مع يوم الجمعة يتم تقديم الراتب ليوم واحد أما إن تصادف يوم الإيداع مع يوم السبت يتم التأجيل إلى يوم الأحد.