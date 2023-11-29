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إيداع الضمان الاجتماعي وراتب التقاعد غدًا

الأربعاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٥ صباحاً
إيداع الضمان الاجتماعي وراتب التقاعد غدًا
المواطن - فريق التحرير

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ساعات قليلة تفصلنا عن إيداع الضمان الاجتماعي الدفعة 24 وراتب التقاعد لشهر ديسمبر 2023 بعد أن تقرر تقديم الموعد ليتم الصرف يوم غد الخميس.

استعلام أهلية الضمان الاجتماعي

وكانت نتائج الأهلية لدورة ديسمبر صدرت عبر البطاقة الرقمية للمستفيدين المسجلين في الضمان الاجتماعي، فيما تتواصل عملية تقديم الاعتراضات على عدم الأهلية بالنسبة لمن لم تشملهم هذه الدفعة.

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ويمكن الاستعلام عن نتائج الأهلية من خلال ما يلي:

  • تحميل تطبيق HRSD
  • تسجيل الدخول إلى التطبيق.
  • انتقل إلى حسابي أسفل الشاشة.
  • انتقل إلى البطاقة الرقمية
  • الضغط على خانة التفاصيل ستظهر لك نتائج الأهلية.

موعد معاش الضمان الاجتماعي

ومن المقرر أن يتم صرف الدفعة 24 من معاش الضمان الاجتماعي يوم الخميس 30 نوفمبر الجاري بدلًا من يوم 1 ديسمبر لأنه يتصادف مع يوم الجمعة، وهو نفس موعد صرف راتب التقاعد للمستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعية حيث يتم صرف الراتب أول الشهر الميلادي لكن إن تصادف مع يوم الجمعة يتم تقديم الراتب ليوم واحد أما إن تصادف يوم الإيداع مع يوم السبت يتم التأجيل إلى يوم الأحد.

تخصيص المستفيدين من راتب التقاعد

وفي وقت سابق كشفت التأمينات الاجتماعية عن طريقة تخصيص المستفيدين من راتب التقاعد في حال وفاة المستفيد الرئيسي.
وتتيح هذه الخدمة للمستفيدين المستحقين من أفراد عائلة المتقاعد المتوفى في نظامي التقاعد المدني والعسكري، التقدم بطلب صرف مستحقاتهم إلكترونياً بإدخال البيانات الأساسية، ويتم التحقق من صحة واستيفاء البيانات المتبقية عبر التكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

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