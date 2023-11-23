كريستيانو رونالدو يتوسط لإحضار نجم مانشستر يونايتد لـ النصر بدلًا من الأهلي إيداع مبلغ التعويض في الشهر التالي لاعتماد طلب التسجيل بـ ساند موعد مباراة بيراميدز ضد مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا إحالة عدد من مستفيدي صندوق الموارد البشرية إلى نزاهة المودة تتوج بجائزة الملك خالد لتميز المنظمات غير الربحية بـ 7 معايير و118 مؤشرًا طيور الفلامنجو تزهو بألوانها الوردية في بحيرة وندر جاردن رغم اهتمام الاتحاد والأهلي به .. سبب يقرب لوكا مودريتش من الهلال تشكيل الاتحاد المتوقع لمواجهة الاتفاق وظائف تعاقدية في وزارة الخارجية تصوير جوي لسيول رفحاء اليوم
أكدت التأمينات الاجتماعية أن إجراءات طلب التسجيل في برنامج ساند تمر بعدة مراحل، وقد تستغرق بعض الوقت، وسيتم إيداع مبلغ التعويض بداية الشهر الميلادي التالي لاعتماد الطلب.
كما أعادت التأمينات الاجتماعية التذكير بحالات استحقاق دعم ساند من المواطنين السعوديين المتعطلين عن العمل.
وقالت التأمينات: إن ساند برنامج مخصص لدعم السعوديين المتعطلين عن العمل لأسباب خارجة عن إرادتهم وفق ما يلي:
وفي وقت سابق أوضحت التأمينات الاجتماعية، أن برنامج ساند، أحد البرامج التي تساعد على رعاية الموظف السعودي وأسرته خلال فترة تعطله عن عمله لظروف خارجة عن إرادته، حيث يعمل البرنامج على سد الفجوة الانتقالية بتوفير مصدر دخل شهري خلال الفترة الانتقالية الواقعة بين الوظيفة السابقة والالتحاق بوظيفة جديدة.
وأشارت إلى أن التعويض يصرف بواقع 60% من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى وبواقع 50% من هذا المتوسط عن كل شهر يزيد عن ذلك، كما تبلغ المدة القصوى لصرف التعويض 12 شهرًا متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق.