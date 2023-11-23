إيداع مبلغ التعويض في الشهر التالي لاعتماد طلب التسجيل بـ ساند

أكدت التأمينات الاجتماعية أن إجراءات طلب التسجيل في برنامج ساند تمر بعدة مراحل، وقد تستغرق بعض الوقت، وسيتم إيداع مبلغ التعويض بداية الشهر الميلادي التالي لاعتماد الطلب.

كما أعادت التأمينات الاجتماعية التذكير بحالات استحقاق دعم ساند من المواطنين السعوديين المتعطلين عن العمل.

وقالت التأمينات: إن ساند برنامج مخصص لدعم السعوديين المتعطلين عن العمل لأسباب خارجة عن إرادتهم وفق ما يلي: