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في حسابات المستفيدين للدفعة الرابعة والعشرين

إيداع معاش الضمان الاجتماعي شاملاً دعم الحقيبة المدرسية

الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٤ مساءً
إيداع معاش الضمان الاجتماعي شاملاً دعم الحقيبة المدرسية
المواطن - فريق التحرير

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بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الخميس، إيداع دعم معاش الضمان الاجتماعي للدفعة 24 في حسابات المستفيدين، مضافًا إليه دعم الحقيبة المدرسية.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت الموارد البشرية في وقت سابق عبر حسابها في منصة “إكس”، تقديم موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي للدفعة (24)، نظرًا لتزامن الموعد المحدد للصرف – الأول من شهر ديسمبر – ليوم إجازة (الجمعة).

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الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي

– قم بالدخول إلى رابط الضمان المطور  (من هنا).
– قم بكتابة رقم الهوية وكلمة المرور ورمز التحقق ثم تسجيل الدخول.
– قم بالضغط على تسجيل الدخول عن طريق النفاذ الوطني.
– في الصفحة الرئيسة اضغط على برامج الدعم الخاصة بي.
– سوف تجد الدفعة الخاصة بهذا الشهر وحالة دراسة الأهلية.

خطوات الاعتراض على عدم الأهلية

– الدخول إلى المنصة الإلكترونية (من هنا)
– برامج الدعم الخاصة بي.
– برنامج الضمان الاجتماعي.
– الأهلية والاستحقاق.
– استعراض تفاصيل دورة الأهلية.
– تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة  حسب الاعتراض.
– تسليم الاعتراض.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

– يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.
– الإقامة الدائمة في المملكة.
– استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.
– الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.
– أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال للأسر و550 ريالاً للفرد الواحد.
– استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.
– عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.

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