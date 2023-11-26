إيغالو يخطف الأنظار مع الوحدة

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واصل النجم النيجيري أوديون إيغالو، تألقه اللافت في دوري روشن السعودي، ليكون من أبرز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة هذا الموسم.
وشارك إيغالو صاحب الـ34 عامًا، بشكل أساسي في مباراة الوحدة ضد الخليج بالأمس، ونجح في تسجيل 3 أهداف، ليكون هذا الهاتريك هو الثالث في مسيرته ضمن منافسات دوري روشن السعودي.
ووصل إيغالو إلى الهدف رقم 60 خلال 83 مباراة في دوري روشن السعودي، منها 8 مباريات بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، كما بات أول لاعب في صفوف فرسان مكة يسجل ثلاثية مرتين في موسم واحد بالمسابقة.
ولعب الوحدة ضد الخليج بالأمس، على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز فرسان مكة بثلاثة أهداف مقابل هدف.
ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة رصيده إلى 19 نقطة، ليحتل المركز التاسع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الخليج عند 13 نقطة، ليتواجد في المركز الـ14.