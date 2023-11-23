Icon

إيلون ماسك يتراجع عن تعديل شكل روابط الأخبار في منصة إكس Icon النصر يسعى لمواصلة انتصاراته ضد الأخدود Icon موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول Icon “سلمان للإغاثة” يوقع مذكرة تعاون لتقديم الدعم اللوجستي وإيصال المساعدات لغزة Icon افتتاح عالمي لقلعة ديزني في بوليفارد سيتي Icon حفلات وفعاليات متنوعة لزوار الأسبوع السوداني في موسم الرياض Icon غاياردو يسعى لتحقيق انطلاقة قوية مع الاتحاد Icon 3 أندية من دوري روشن تسعى لضم نجم برشلونة Icon برنامج الاستقطاب يُغضب جماهير الاتحاد والأهلي Icon فيديو يكشف سبب حادث انفجار الحدود الأمريكية الكندية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تكنولوجيا
حصاد اليوم
العناوين سوف تظهر فوق الصورة المصاحبة للمقال

إيلون ماسك يتراجع عن تعديل شكل روابط الأخبار في منصة إكس

الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:١١ مساءً
إيلون ماسك يتراجع عن تعديل شكل روابط الأخبار في منصة إكس
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قرر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، إعادة إظهار عناوين روابط الأخبار ضمن منشورات منصة إكس للتواصل الاجتماعي، بعد قرار إزالتها الشهر الماضي لتحسين الشكل الجمالي للمنصة.

تعديل المنشورات الإخبارية عبر إكس

وقال ماسك، في منشور عبر صفحته الشخصية: إنه سوف يتم عرض العناوين في الجزء الأعلى من الصورة المصاحبة للرابط بداية من التحديث القادم للمنصة.

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة في محطة بوابة البحر الأحمر

وظائف شاغرة في محطة بوابة البحر الأحمر

توقيع اتفاقية تصنيع أدوية السكري من النوع الثاني في السعودية

توقيع اتفاقية تصنيع أدوية السكري من النوع الثاني في السعودية

وأوضح أن العناوين سوف تظهر فوق الصورة المصاحبة للمقال أو الخبر، وليس أسفلها كما كان في السابق، مؤكدًا اهمية الحفاظ على المساحة التي تشغلها العناوين من الشاشة.

حذف عناوين المقالات

وأعلن ماسك في أوائل الشهر الماضي، حذف عناوين المقالات المنشورة على منصته، بهدف تحسين مظهرها الجمالي، بالإضافة إلى أنه لا يحب نشر الروابط على “إكس”؛ لأنها توجه المستخدمين إلى خارج المنصة، كما أن خوارزميات ترتيب المحتوى تعمل على خفض أولوية إظهار المنشورات التي تحتوي على روابط.

وكانت منصة “إكس” المعروفة سابقًا بتويتر، أحدثت تعديلًا في طريقة عرض الروابط التي تحيل المستخدمين إلى المواقع الإخبارية، ويتمثل التحديث الجديد بإزالة العناوين والمقدمات وشكل الروابط الإخبارية التي اعتاد عليها المستخدمون.

وكان مستخدم “إكس” يرى أمامه القصة الإخبارية على شكل عنوان بكلمات تبدو وكأنها منشور عادي مرفقة بصورة، وعند النقر على الصورة، يفتح رابط القصة الإخبارية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

10 نصائح للبقاء بمأمن من تلوث الهواء
صحة وطب‎

10 نصائح للبقاء بمأمن من تلوث الهواء

صحة وطب‎
طفل يُقتل كل 15 دقيقة في غزة!
العالم

طفل يُقتل كل 15 دقيقة في غزة!

العالم
الاتحاد يتفق مع لوبيتيغي وخطوة تفصله عن التوقيع
آخر الاخبار

الاتحاد يتفق مع لوبيتيغي وخطوة تفصله عن...

آخر الاخبار
نضال الأحمدية تهدد جمهور إليسا
مشاهير

نضال الأحمدية تهدد جمهور إليسا

مشاهير
أزمة زكريا هوساوي قد تؤدي لرحيله عن الاتحاد
الرياضة

أزمة زكريا هوساوي قد تؤدي لرحيله عن...

الرياضة
القنوات الناقلة لـ مباراة النصر ضد الخليج
الرياضة

القنوات الناقلة لـ مباراة النصر ضد الخليج

الرياضة
ترتيب الدوري الفرنسي بعد ثلاثية باريس سان جيرمان
الرياضة

ترتيب الدوري الفرنسي بعد ثلاثية باريس سان...

الرياضة
لا أهداف في الشوط الأول بين الهلال ومومباي سيتي
الرياضة

لا أهداف في الشوط الأول بين الهلال...

الرياضة