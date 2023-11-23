إيلون ماسك يتراجع عن تعديل شكل روابط الأخبار في منصة إكس

قرر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، إعادة إظهار عناوين روابط الأخبار ضمن منشورات منصة إكس للتواصل الاجتماعي، بعد قرار إزالتها الشهر الماضي لتحسين الشكل الجمالي للمنصة.

تعديل المنشورات الإخبارية عبر إكس

وقال ماسك، في منشور عبر صفحته الشخصية: إنه سوف يتم عرض العناوين في الجزء الأعلى من الصورة المصاحبة للرابط بداية من التحديث القادم للمنصة.

وأوضح أن العناوين سوف تظهر فوق الصورة المصاحبة للمقال أو الخبر، وليس أسفلها كما كان في السابق، مؤكدًا اهمية الحفاظ على المساحة التي تشغلها العناوين من الشاشة.

حذف عناوين المقالات

وأعلن ماسك في أوائل الشهر الماضي، حذف عناوين المقالات المنشورة على منصته، بهدف تحسين مظهرها الجمالي، بالإضافة إلى أنه لا يحب نشر الروابط على “إكس”؛ لأنها توجه المستخدمين إلى خارج المنصة، كما أن خوارزميات ترتيب المحتوى تعمل على خفض أولوية إظهار المنشورات التي تحتوي على روابط.

وكانت منصة “إكس” المعروفة سابقًا بتويتر، أحدثت تعديلًا في طريقة عرض الروابط التي تحيل المستخدمين إلى المواقع الإخبارية، ويتمثل التحديث الجديد بإزالة العناوين والمقدمات وشكل الروابط الإخبارية التي اعتاد عليها المستخدمون.

وكان مستخدم “إكس” يرى أمامه القصة الإخبارية على شكل عنوان بكلمات تبدو وكأنها منشور عادي مرفقة بصورة، وعند النقر على الصورة، يفتح رابط القصة الإخبارية.