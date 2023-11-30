إيلون ماسك يسب معلنين غادروا إكس!

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هاجم الملياردير إيلون ماسك، المعلنين الذين قرروا مغادرة منصته الاجتماعية إكس، متوقعًا فشلهم إذا استمر انسحابهم.
جاء ذلك في تصريحات ماسك خلال ملتقى الإعلام “Deal Book Summit 2023” الذي نظمته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، حيث اتهم ماسك، شركة OpenAI بأنها تكذب بشأن احترام حقوق الملكية الخاصة بالمحتوى المستخدم، لتدريب نماذجها الذكية.
وقاطع مدير الجلسة النقاشية، أندرو روس سوركين، كاتب العمود في صحيفة نيويورك تايمز، أثناء حديثه بشأن انسحاب المعلنين من منصة إكس، قائلًا: لا أرغب في إعلاناتهم من الأساس، متبعًا رده بالسب الصريح للمعلنين.