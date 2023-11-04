إيلون ماسك يطرح حسابات إكس “الميتة” للبيع

كشفت منصة إكس عن نظام جديد لبيع الحسابات الميتة، مقابل رسم يصل إلى 50 ألف دولار أمريكي.

ونقلت مجلة “فوربس” أنه سيتم طرح أسماء المستخدمين غير النشطين أو المستخدمين لفترة طويلة للبيع.

وذكرت المجلة أن إكس أنشأت فريقاً متخصصاً باسم “@handle” للعمل على إنشاء سوق لشراء أسماء الحسابات غير النشطة، التي تم تسجيلها سابقاً من قبل المستخدمين.

بيع حسابات إكس القديمة

وأكدت منصة إكس في وقت سابق، أنها حدّثت إرشاداتها ورسومها المتعلقة بأسماء المستخدمين.

وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من الشائعات والتلميحات من قبل الملياردير إيلون ماسك، الذي أعرب عن قلقه بشأن “حسابات البوتات”، التي تستحوذ على عدد كبير من تلك الأسماء المميزة.

ورداً على اقتراحات المستخدمين، ألمح ماسك، مالك المنصة، إلى إمكانية وجود “سوق لأسماء المستخدمين”، حيث يمكن للمستخدمين الحاليين بيع حساباتهم لبعضهم البعض، على الأرجح مع تحصيل المنصة رسوماً لكل عملية، ولكن لا يزال غامضاً ما إذا كان هذا السوق تم تفعليه أم لا.

إزالة حسابات غير نشطة

وكانت صحيفة نيويورك تايمز أفادت في يناير أن موظفي إكس كانوا يناقشون بيع أسماء مستخدمي المنصة، وأعلن ماسك عن خطط لتحرير ما يصل إلى 1.5 مليار اسم مستخدم، ولاحقاً في مايو، تم رصد بدء إكس في إزالة بعض الحسابات غير النشطة.

وبحسب أحدث المعلومات، ما زالت سياسة تسجيل أسماء المستخدمين في موقع الويب الخاص بـ X تشير إلى عدم إمكانية إصدار أسماء المستخدمين غير النشطة، وتشجع سياستهم “الحسابات الغير نشطة” المستخدمين على تسجيل الدخول كل 30 يومًا لتجنب التصنيف كحساب غير نشط.