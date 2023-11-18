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إيلون ماسك يهدد برفع دعوى قضائية ردًا على حملة المقاطعة الإعلانية

السبت ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٤ مساءً
إيلون ماسك يهدد برفع دعوى قضائية ردًا على حملة المقاطعة الإعلانية
المواطن - فريق التحرير

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قال إيلون ماسك إنه سيرفع دعوى قضائية ضد شركة ميديا ماترز Media Matters وغيرها، بعد أن أوقفت شركات أمريكية كبرى إعلاناتها مؤقتاً على موقع التواصل الاجتماعي الخاص به بسبب مخاوف بشأن معاداة السامية.

إيلون ماسك يرفع دعوى قضائية

وقالت منظمة مراقبة وسائل الإعلام Media Matters في وقت سابق من هذا الأسبوع إنها وجدت إعلانات لشركات “أي. بي. إم” و”أبل” و”أوراكل” و”كومكاست” تم وضعها جنباً إلى جنب مع محتوى صنفته على أنه معاد للسامية، ومنه إعلانات تشيد بأدولف هتلر والنازيين. وقد أدى ذلك إلى إعلان عدد من الأسماء الكبيرة في مجال التكنولوجيا والإعلام سحب إعلاناتهم.

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وقال إيلون ماسك Elon Musk في منشور على موقع “إكس” (المعروف سابقاً باسم تويتر): “فور فتح المحكمة أبوابها، الاثنين، سترفع شركة X Corp دعوى قضائية ضد شركة Media Matters وكل من تواطأ في هذا الهجوم الاحتيالي على شركتنا”.

حماسة حرية التعبير

ووافق ماسك يوم الأربعاء الماضي على منشور على موقع “إكس” جاء فيه أن اليهود يؤججون الكراهية ضد البيض، قائلاً إن “المستخدم الذي أشار إلى هذه النقطة كان يقول الحقيقة الفعلية”.

وقال ماسك في بيان نشره: “لقد نشرت شركة Media Matters for America هذا الأسبوع قصة محرّفة تماماً عن التجربة الحقيقية على إكس، في محاولة أخرى لتقويض حرية التعبير وتضليل المعلنين”. وأضاف: “قبل كل شيء، بما في ذلك جني الأرباح، تعمل إكس على حماية حق الجمهور في حرية التعبير”. وأضاف: “لكن لكي يكون التعبير حراً حقاً، يجب أن تكون لدينا أيضاً الحرية في رؤية أو سماع الأشياء التي قد يعتبرها بعض الناس غير مقبولة”.

رد البيت الأبيض

ولم يشر إلى الضجة التي أحاطت بتغريدته، لكنه نفى في السابق أنه معادٍ للسامية. ومضى ماسك في إنكار النتائج التي توصلت إليها شركة Media Matters.

وانضم البيت الأبيض إلى الاحتجاجات ضد تغريدة ماسك يوم الجمعة ووصفها بأنها “ترويج بغيض للكراهية العنصرية والمعادية للسامية”.

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