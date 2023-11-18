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بسبب مزاعم اتهامه بمعاداة السامية

إيلون ماسك يواجه مقاطعة كبرى تقودها أبل والشركات الأمريكية بسبب غزة

السبت ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٥ مساءً
إيلون ماسك يواجه مقاطعة كبرى تقودها أبل والشركات الأمريكية بسبب غزة
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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أوقفت كبرى الشركات الأمريكية حملاتها الترويجية عبر منصة “إكس” بعد تصريحات الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الموجهة ضد الحرب الإسرائيلية على غزة.

حملة ضد إيلون ماسك

وجاءت الحملة الموجهة ضد إيلون ماسك ومنصتة بعدما أدان البيت الأبيض، أمس الجمعة، ما أسماه الترويج البغيض لمعاداة السامية من قبل إيلون ماسك، مالك منصة “إكس” (تويتر سابقًا).

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وأتى تعليق البيت الأبيض تعقيبًا على قيام ماسك بالرد على منشور معادٍ للسامية عبر منصة “إكس” بالقول “لقد قلت الحقيقة الفعلية”.

تعليق البيت الأبيض

وكان البيت الأبيض ووسائل إعلام أمريكية اعتبروا أن المنشور الأساسي يؤشر إلى نظرية مؤامرة قديمة بوجود خطة سرية لليهود لإحضار مهاجرين غير نظاميين إلى الولايات المتحدة لإضعاف هيمنة الغالبية البيضاء.

وبدورها أوقفت شركات أبل وParamount وLionsgate التسويق عبر منصة  X، حيث واجه Elon Musk ضجة كبيرة بسبب الإساءات المعادية للسامية على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به.

مكافحة معاداة السامية

تأتي هذه الخطوة في أعقاب تأييد ماسك لموقف أهل غزة في الدفاع عن أنفسهم ضد الهجوم الإسرائيلي، وهو الأمر الذي قوبل بوقف إعلانات Apple جنبًا إلى جنب مع كبرى الشركات الأمريكية، لقد كانت شركة Apple معلنًا رئيسيًا على موقع التواصل الاجتماعي، ويأتي توقفها المؤقت في أعقاب خطوة مماثلة من جانب شركة IBM.

وفي الوقت نفسه، قالت ليندا ياكارينو، الرئيس التنفيذي لشركة X، في منشور يوم الخميس الماضي إن الشركة “كانت واضحة للغاية بشأن جهودها لمكافحة معاداة السامية والتمييز”، مضيفة: “لا يوجد مكان لذلك في أي مكان في العالم – إنه أمر قبيح وخاطئ”.

تصريحات إيلون ماسك بشأن غزة

وكان ماسك قد أثار جدلاً كبيرًا في الولايات المتحدة مؤخرًا بعدما أدلى برأيه في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتي أودت بحوالي 12 ألف مدني فلسطيني.

وحذر ماسك في مقابلة مع المذيع ليكس فريدمان، من عواقب جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين، قائلاً: “إذا كنت ترتكب إبادة جماعيّة ضد شعب كامل، فإنك ستترك خلفك كثيرًا من الأشخاص الأحياء الذين سيكونون بالتبعية كارهين لإسرائيل”.

نصيحة إيلون ماسك لإسرائيل

وأضاف أنه مع سعي إسرائيل لقتل كل فرد في حماس، فإنها ستخلق أعضاء جددًا في الحركة، بأكثر مما قتلت، “ولهذا، لن تنجح.. وإذا قتلت طفلًا لأحدهم، فقد صنعت أعضاء لحماس على استعداد لأن يموتوا فقط لقتل إسرائيلي”.

ونصح ماسك إسرائيل بأنها إذا أرادت مواجهة حماس فعليها فعل ذلك عبر الإمدادات الإنسانية، لأن الرد العنيف ساعد في حشد المسلمين في العالم حول غزة والقضية الفلسطينية.

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