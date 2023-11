إيلون ماسك يوجه رسالة تحذيرية في أول قمة عالمية لـ الذكاء الاصطناعي

حذر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مالك منصة “إكس”، من أن الذكاء الاصطناعي يمثل خطرًا على البشرية، كما يعد مالك SpaceX وTesla وX من بين أكثر من 100 شخصية رئيسية في قمة السلامة التاريخية حول الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة.

وتحدث إيلون ماسك، في تصريحات لقناة سكاي نيوز البريطانية اليوم الأربعاء، عن المخاطر التي يشكلها الذكاء الاصطناعي، وحذر في وقت سابق من هذا العام من أنه قد يؤدي إلى تدمير الحضارات.

ويأتي ذلك في الوقت الذي دعمت فيه دول، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين، اتفاق المملكة المتحدة للتعاون بشأن الحاجة إلى إدارة المخاطر الكارثية المحتملة التي قد يشكلها الذكاء الاصطناعي. وكانت القوى الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي في العالم من بين 28 دولة وافقت على إعلان بلتشلي في المملكة المتحدة، والذي يؤكد على حاجة الدول إلى العمل معًا لتسخير إمكانات التكنولوجيا مع الحفاظ على سلامة الناس.

Elon Musk tells Sky News AI still poses 'risk' to humanity as he arrives at UK's first ever AI safety summit.

— Sky News (@SkyNews) November 1, 2023