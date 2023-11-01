إيلون ماسك يوجه رسالة تحذيرية في أول قمة عالمية لـ الذكاء الاصطناعي

حذر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مالك منصة “إكس”، من أن الذكاء الاصطناعي يمثل خطرًا على البشرية، كما يعد مالك SpaceX وTesla وX من بين أكثر من 100 شخصية رئيسية في قمة السلامة التاريخية حول الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة.

مخاطر الذكاء الاصطناعي

وتحدث إيلون ماسك، في تصريحات لقناة سكاي نيوز البريطانية اليوم الأربعاء، عن المخاطر التي يشكلها الذكاء الاصطناعي، وحذر في وقت سابق من هذا العام من أنه قد يؤدي إلى تدمير الحضارات.

ويأتي ذلك في الوقت الذي دعمت فيه دول، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين، اتفاق المملكة المتحدة للتعاون بشأن الحاجة إلى إدارة المخاطر الكارثية المحتملة التي قد يشكلها الذكاء الاصطناعي. وكانت القوى الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي في العالم من بين 28 دولة وافقت على إعلان بلتشلي في المملكة المتحدة، والذي يؤكد على حاجة الدول إلى العمل معًا لتسخير إمكانات التكنولوجيا مع الحفاظ على سلامة الناس.

Elon Musk tells Sky News AI still poses 'risk' to humanity as he arrives at UK's first ever AI safety summit. Read more: https://t.co/gxyYlR24ZT pic.twitter.com/O6AYnSBm6H — Sky News (@SkyNews) November 1, 2023

أول قمة للذكاء الاصطناعي

يذكر أن إيلون ماسك من بين أكثر من 100 شخصية بارزة في مجال الاقتصاد والسياسة يشاركون في أول قمة عالمية لمناقشة مخاطر الذكاء الاصطناعي، وقال البروفيسور مايكل باريت، من كلية جادج لإدارة الأعمال بجامعة كامبريدج، لشبكة سكاي نيوز: إن قوة ماسك تجعل لمشاركته في القمة قيمة كبيرة.

وقال: “إن حضور إيلون ماسك يمثل أهمية له بالدرجة الأولى لأنه يحتاج إلى إجراء حوار فعال بشأن قضايا سلامة الذكاء الاصطناعي”.

أجندة قمة الذكاء الاصطناعي

وفي اليوم الأول من قمة الذكاء الاصطناعي، سيناقش المشاركون المخاطر المحتملة لبرامج الذكاء الاصطناعي التوليدي المتطورة، مثل “Chat GPT”.

ومن المتوقع بعد ذلك أن يجتمع ممثلون سياسيون رفيعو المستوى، الخميس، بينهم رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ونائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، ورئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، وهي الوحيدة التي ستحضر القمة من بين زعماء بلدان مجموعة السبع.

مشاركة الصين في القمة

ورغم التوترات والمخاوف من قيامها بعمليات تجسس، ستكون الصين ممثَّلة أيضًا، لكن مستوى تمثيلها لا يزال غير معروف.

ومن المتوقع أيضًا أن يشارك في الاجتماع رواد أعمال في شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة، من بينهم سام ألتمان، وإيلون ماسك، اللذان شاركا في تأسيس “Open AI”، الشركة الناشئة المطورة لـ”Chat GPT”.

تقنيات الذكاء الاصطناعي

وكان ماسك، رئيس شبكة “X”، قد طالب في مارس الماضي، بـاستراحة في البحوث بتقنيات الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا، بينها “Chat GPT 4″، مع مئات الخبراء العالميين الآخرين.

وسيجري الملياردير الأمريكي محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، بعد القمة.