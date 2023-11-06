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ابتهالات ودعاء تحت زخات المطر في الحرم المكي

الإثنين ٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٠ مساءً
ابتهالات ودعاء تحت زخات المطر في الحرم المكي
المواطن - فريق التحرير

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شهد الحرم المكي هطول أمطار غزيرة عصر اليوم الاثنين فيما رفع المعتمرون والزوار أكف الضراعة مبتهلين إلى الله عز وجل أن يتقبل منهم.

أمطار الحرم المكي

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة الأمطار في بداية هطولها على الكعبة المشرفة فيما يسارع ضيوف الرحمن في الدعاء تلمسًا لأوقات الاستجابة.

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وقد تفاعل العديد من متابعي منصة إكس مع المقطع المتداول حيث قال عبدالعزيز الثبيتي: “أمطار غزيرة على الحرم الآن .. مكة المكرمة”، فيما قالت إحدى المتابعات :” أمطار الحرم .. أبكي من الجمال”.

 

بدوره قال متابع آخر: “تبارك الله أمطار الحرم ترد الروح للمشاهد بجل شعور المتواجدين فيه؟ الله يبلغنا هالشعور بأتم صحة”.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان.

 

كما لا يستبعد تشكل الضباب خلال الليل والصباح الباكر على حائل والقصيم وسواحل المنطقة الشرقية، وأجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية.

أمطار مكة المكرمة

من جانبها وزعت أمانة العاصمة المقدسة عددًا من الفرق الميدانية في مختلف المواقع تحسبًا للتعامل مع الحالة المطرية في مدينة مكة المكرمة وتفاعلًا مع التحذيرات الصادرة من المركز الوطني للأرصاد، وللتعامل المباشر مع الآثار الناتجة أولًا بأول، والتأكد من جاهزية شبكات تصريف مياه الأمطار التي تغطي كافة أنحاء مكة المكرمة.

 

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