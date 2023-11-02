Icon

ابتهال ودعاء لرب العباد مع أمطار الخير بالحرم المكي Icon فتاة تنهي حياتها بطريقة مأساوية بسبب الذكاء الاصطناعي Icon باسم يوسف يتصدر مواقع التواصل بلقائه الثاني مع بيرس مورغان Icon أوميجا-3 وسيلة فعالة للوقاية من مرض خطير Icon سحب رعدية ممطرة بغزارة تشمل القصيم والرياض خلال ساعات Icon لقطات ساحرة لمسيرة جمال تحت زخات البرد والمطر Icon سيناتور أمريكي: يجب وقف إطلاق النار في غزة الآن Icon شروط ضم الخدمات من نظام التقاعد إلى التأمينات والعكس Icon مشاهد مروعة لفرار الآلاف من حرائق الغابات الأمريكية Icon هطول الأمطار ليست دلالة على انخفاض درجات الحرارة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

ابتهال ودعاء لرب العباد مع أمطار الخير بالحرم المكي

الخميس ٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٨ صباحاً
ابتهال ودعاء لرب العباد مع أمطار الخير بالحرم المكي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أدى المعتمرون مناسكهم آمنين، وسط أمطار الخير على الحرم المكي، في مشاهد روحانية مملوءة بالدعاء والابتهال لرب العباد.

ونشرت قناة الإخبارية لقطات للمعتمرين أثناء أداء المناسك وسط هطول الأمطار، مساء أمس الأربعاء.

قد يهمّك أيضاً
ثنائية رونالدو وتاليسكا الأكثر مساهمة بالأهداف في العالم هذا الموسم

ثنائية رونالدو وتاليسكا الأكثر مساهمة بالأهداف في العالم هذا الموسم

الأهلي يتنفس الصعداء قبل مواجهة الهلال

الأهلي يتنفس الصعداء قبل مواجهة الهلال

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة وتبوك.

في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، القصيم، حائل والشرقية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لا تأثير مباشر للحالة المدارية في بحر العرب‬ على أجواء ‫السعودية
السعودية اليوم

لا تأثير مباشر للحالة المدارية في بحر...

السعودية اليوم
ضربات نوعية تسقط مروجي المخدرات في جازان وعسير
أخبار أمنية

ضربات نوعية تسقط مروجي المخدرات في جازان...

أخبار أمنية
وظائف إدارية بـ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
حصاد اليوم

وظائف إدارية بـ جامعة الإمام محمد بن...

حصاد اليوم
احذر مشاركة شاشة واتساب.. بياناتك وخصوصيتك في خطر
تكنولوجيا

احذر مشاركة شاشة واتساب.. بياناتك وخصوصيتك في...

تكنولوجيا
الكشف عن تفاصيل ملف ترشّح السعودية لاستضافة مونديال 2034 قريبًا
آخر الاخبار

الكشف عن تفاصيل ملف ترشّح السعودية لاستضافة...

آخر الاخبار
ريال مدريد يهزم سبورتينج براجا بصعوبة
الرياضة

ريال مدريد يهزم سبورتينج براجا بصعوبة

الرياضة
محمد صلاح سلاح ليفربول ضد إيفرتون
الرياضة

محمد صلاح سلاح ليفربول ضد إيفرتون

الرياضة
مقاطعة تيك توك مطلب سعودي يتجدد : كلش إلا شعب طويق
تكنولوجيا

مقاطعة تيك توك مطلب سعودي يتجدد :...

تكنولوجيا