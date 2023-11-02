ابتهال ودعاء لرب العباد مع أمطار الخير بالحرم المكي فتاة تنهي حياتها بطريقة مأساوية بسبب الذكاء الاصطناعي باسم يوسف يتصدر مواقع التواصل بلقائه الثاني مع بيرس مورغان أوميجا-3 وسيلة فعالة للوقاية من مرض خطير سحب رعدية ممطرة بغزارة تشمل القصيم والرياض خلال ساعات لقطات ساحرة لمسيرة جمال تحت زخات البرد والمطر سيناتور أمريكي: يجب وقف إطلاق النار في غزة الآن شروط ضم الخدمات من نظام التقاعد إلى التأمينات والعكس مشاهد مروعة لفرار الآلاف من حرائق الغابات الأمريكية هطول الأمطار ليست دلالة على انخفاض درجات الحرارة
أدى المعتمرون مناسكهم آمنين، وسط أمطار الخير على الحرم المكي، في مشاهد روحانية مملوءة بالدعاء والابتهال لرب العباد.
ونشرت قناة الإخبارية لقطات للمعتمرين أثناء أداء المناسك وسط هطول الأمطار، مساء أمس الأربعاء.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة وتبوك.
في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، القصيم، حائل والشرقية.
فيديو | في مشاهد روحانية.. المعتمرون يؤدون مناسكهم آمنين وسط أمطار الخير على #الحرم_المكي #الإخبارية pic.twitter.com/XRUnnOuCol
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 1, 2023