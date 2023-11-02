ابتهال ودعاء لرب العباد مع أمطار الخير بالحرم المكي

أدى المعتمرون مناسكهم آمنين، وسط أمطار الخير على الحرم المكي، في مشاهد روحانية مملوءة بالدعاء والابتهال لرب العباد.

ونشرت قناة الإخبارية لقطات للمعتمرين أثناء أداء المناسك وسط هطول الأمطار، مساء أمس الأربعاء.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة وتبوك.

في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، القصيم، حائل والشرقية.