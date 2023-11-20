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ولمدة ثلاث سنوات

اتفاقية لتبادل العملات بين ساما والمركزي الصيني بقيمة 50 مليار يوان

الإثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٦ مساءً
اتفاقية لتبادل العملات بين ساما والمركزي الصيني بقيمة 50 مليار يوان
المواطن - فريق التحرير

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وقع البنك المركزي السعودي – ساما – والبنك المركزي الصيني اتفاقية ثنائية لتبادل العملات لمدة ثلاث سنوات وبقيمة تصل إلى 50 مليار يوان صيني.

​وبحسب البنك المركزي السعودي، يأتي توقيع هذه الاتفاقية في سياق التعاون المالي بين البنكين المركزيين، مما يعكس توطيد العلاقات بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

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وتشهد العلاقات السعودية الصينية تطورًا كبيرًا على كافة المستويات سواء على صعيد الاستثمارات المتبادلة والتجارة الخارجية أو على صعيد الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين في كافة القطاعات الاقتصادية.

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