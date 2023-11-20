100 ألف ريال غرامة تجاوز الحمولة المسموح بها في الشاحنات إنذار أحمر من الأرصاد لأهالي الباحة والدفاع المدني يحذر اتفاقية لتبادل العملات بين ساما والمركزي الصيني بقيمة 50 مليار يوان الطيران المدني : بدء تطبيق تعديلات قواعد الرعاية والمساندة والتعويضات تشكيل المنتخب السعودي المتوقع لـ مباراة الأردن تجمع القصيم الصحي يطلق عربة العيادات الطبية المتنقلة تعليم الرياض يجري المقابلات الشخصية للوظائف التعليمية القبض على شخص لترويجه 14.5 كجم حشيش مخدر بالرياض وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 15 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة موعد مباراة السعودية والأردن والقنوات الناقلة
وقع البنك المركزي السعودي – ساما – والبنك المركزي الصيني اتفاقية ثنائية لتبادل العملات لمدة ثلاث سنوات وبقيمة تصل إلى 50 مليار يوان صيني.
وبحسب البنك المركزي السعودي، يأتي توقيع هذه الاتفاقية في سياق التعاون المالي بين البنكين المركزيين، مما يعكس توطيد العلاقات بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وتشهد العلاقات السعودية الصينية تطورًا كبيرًا على كافة المستويات سواء على صعيد الاستثمارات المتبادلة والتجارة الخارجية أو على صعيد الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين في كافة القطاعات الاقتصادية.