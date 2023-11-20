اتفاقية لتبادل العملات بين ساما والمركزي الصيني بقيمة 50 مليار يوان

وقع البنك المركزي السعودي – ساما – والبنك المركزي الصيني اتفاقية ثنائية لتبادل العملات لمدة ثلاث سنوات وبقيمة تصل إلى 50 مليار يوان صيني.

​وبحسب البنك المركزي السعودي، يأتي توقيع هذه الاتفاقية في سياق التعاون المالي بين البنكين المركزيين، مما يعكس توطيد العلاقات بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتشهد العلاقات السعودية الصينية تطورًا كبيرًا على كافة المستويات سواء على صعيد الاستثمارات المتبادلة والتجارة الخارجية أو على صعيد الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين في كافة القطاعات الاقتصادية.