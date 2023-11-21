اتفاق تبادل العملات خطوة حاسمة في طريق العلاقات بين السعودية والصين

وقع بنك الشعب الصيني والبنك المركزي السعودي اتفاقية ثنائية لمبادلة العملات، حسبما أعلن البنك المركزي الصيني أمس الاثنين، في خطوة أثنى عليها الكثير من المراقبين والخبراء.

اتفاق بقيمة 6 مليار دولار

وقال البنك المركزي، في بيان عبر موقعه الإلكتروني: إن القيمة الإجمالية لاتفاقية مبادلة العملة تبلغ 50 مليار يوان (حوالي 6.98 مليار دولار أمريكي)، أو 26 مليار ريال سعودي.

وبحسب البيان فإن الاتفاقية صالحة لمدة ثلاث سنوات ويمكن تجديدها بموافقة الطرفين، ويقول المراقبون الدوليون: إن هذه الاتفاقية حاسمة بالنسبة للتعاون المتعدد الأطراف بين الصين والسعودية، حسب وكالة شينخوا الصينية.

أهمية اتفاق تبادل العملة بين الصين والسعودية

وأضاف البيان أن ترتيب مبادلة العملة سيساعد في تعزيز التعاون المالي بين الصين والمملكة العربية السعودية، وتوسيع استخدام عملتي البلدين، وتعزيز التجارة الثنائية وتسهيل الاستثمار.

حظيت العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والصين بدفعة قوية منذ زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى المملكة أواخر العام الماضي، والتي شهدت توقيع البلدين عشرات الاتفاقيات الاستثمارية بقيمة إجمالية وصلت إلى 50 مليار دولار.