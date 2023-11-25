اتهامات متبادلة بشأن تعطيل تبادل الأسرى تهدد الهدنة في غزة

أعلنت مصادر فلسطينية تأجيل الجولة الثانية من عملية إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، ضمن اتفاق تبادل الأسرى، وفي وقت سابق اليوم السبت، قال مستشار رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” طاهر النونو، إن الجانب الإسرائيلي لم يلتزم بكافة بنود الهدنة، وأن هناك العديد من الخروقات.

إطلاق سراح الرهائن الإسرائيلية

وقالت قناة سكاي نيوز، في نبأ عاجل لها مساء اليوم السبت، إن هذه علامة مثيرة للقلق وإشارة إلى أن الأمور لن تسير كما هو مخطط لها، فيما يقول الجناح العسكري لحركة حماس إنه أخر إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين بسبب المساعدات.

وأكد طاهر النونو، أن الجانب الإسرائيلي لم يلتزم بكافة المعايير التي تم الاتفاق عليها لإطلاق سراح الأسرى، إلى جانب الإخلال بالبنود المتعلقة بإدخال شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة، لافتًا إلى أنه لم يلتزم بإيصال المساعدات إلى شمال غزة، ما يهدد مستقبل الاتفاق برمته.

وكان من المتوقع أن يتم إطلاق سراح المزيد من الرهائن اليوم، مع دخول هدنة مؤقتة بين إسرائيل وحماس في يومها الثاني. وتم إطلاق سراح 24 رهينة مقابل 39 فلسطينيًا أمس الجمعة.

تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية

أعلنت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس”، تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى الإسرائيليين، حتى تلتزم إسرائيل ببنود اتفاقية الهدنة الموقعة.

وقالت “القسام” عبر حسابها في “تلغرام”: “تقرر تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى حتى يلتزم الاحتلال ببنود الاتفاق المتعلقة بإدخال الشاحنات الاغاثية لشمال القطاع، وعدم الالتزام بمعايير إطلاق سراح الأسرى المتفق عليها”.

هدنة إنسانية

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن تأخير إطلاق سراح المحتجزين سيحل قريبًا، مشيرة إلى أن هناك مناقشات تجري بشأن عدد الإسرائيليين الذين سيتم الإفراج عنهم.

وبدأ العمل أمس الجمعة بهدنة إنسانية مؤقتة مدتها 4 أيام بين الجيش الإسرائيلي وحركة “حماس” بعد 49 يومًا من الحرب على القطاع، وفي إطار المرحلة الأولى، تم تسليم مجموعة من 13 أسيرًا إسرائيليًا من النساء والأطفال إلى السلطات الإسرائيلية.

تفاصيل صفقة تبادل الأسرى

كما أخلت حركة حماس سبيل 11 مواطنًا أجنبيًا من حملة الجنسيات التايلاندية والفلبينية على هامش صفقة تبادل الأسرى.

وفي المقابل، أطلقت السلطات الإسرائيلية في اليوم الأول سراح 39 امرأة وطفلًا من الأسرى المعتقلين في السجون الإسرائيلية، ومن المقرر أن يتم إطلاق سراح 150 أسيرًا فلسطينيًا على مدار الأيام الأربعة من اتفاق الهدنة.

القائمة الثانية للرهائن

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في بيان مكتوب إن الموساد وجيش الدفاع الإسرائيلي تسلما القائمة الثانية للرهائن يوم الجمعة. ولن يتم نشر القائمة للعامة حتى يصبح الرهائن في أيد إسرائيلية بأمان، على الرغم من أن مصدرًا إسرائيليًا يقول إن من بينهم ‘عدة’ أطفال.

وقال مسؤول أمريكي إنه من غير المتوقع أن يكون المواطنون الأمريكيون جزءًا من الموجة الثانية من الرهائن الذين تم إطلاق سراحهم يوم السبت، لكن البيت الأبيض لا يزال متأملاً في أن يكون ثلاثة مواطنين أميركيين جزءاً من عملية إطلاق سراح الرهائن التي تم التفاوض عليها في الأيام المقبلة. ومن بين الرهائن الأمريكيين امرأتان وأبيجيل إيدان البالغة من العمر 4 سنوات.