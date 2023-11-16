احذروا أثناء هطول الأمطار ولا تجازفوا بعبور الأودية

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دعا الدفاع المدني إلى الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار وعدم المجازفة بعبور الأودية.
كما شددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، والبقاء في أماكن آمنة، وعدم المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه، واتباع المسارات والطرق الرئيسة.
وشددت على ضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي أثناء التنزه، وإبعاد الأطفال عن مناطق تجمعات المياه.