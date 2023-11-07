احسب قيمة دعم حساب المواطن والحد المانع قبل إيداع الدفعة 72

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أعاد حساب المواطن التذكير أنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع من الحصول على الدعم عبر استخدام حاسبة الدعم التقديرية من خلال الرابط التالي: هنا.
وكان البرنامج كشف في وقت سابق عن تقديم موعد إيداع الدفعة 72 من الدعم لتكون يوم الخميس المقبل التاسع من نوفمبر بدلًا من يوم العاشر الذي يصادف يوم الجمعة.
وفي وقت سابق أكد حساب المواطن أنه تمت إضافة محددات تهدف إلى رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا، وسيتم تطبيقها اعتبارًا من دفعة شهر أكتوبر 2023م، التي شملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.