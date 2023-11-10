اختبارات الفصل الدراسي الأول تبدأ الأحد محمد صلاح الأفضل بالبريميرليج في أكتوبر الاتفاق يسعى لاستعادة توازنه ضد الفيحاء سببان يُقربان هالاند من ريال مدريد خطيب المسجد النبوي : احذروا الإشاعات فإنها تبث الأراجيف وتثير الفتن تاليسكا الأعلى تقييمًا بالجولة الرابعة في آسيا 900 خدمة إرشادية في ملتقى الأحساء للشركات الناشئة 2023 جوازات المدينة تعيد باكستانيين حاولا تزوير سماتهما الحيوية التعاون يسعى لتكرار سيناريو الموسم الماضي أمام الهلال مغادرة الطائرة السعودية الثانية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
تبدأ اختبارات الفصل الدراسي الأول اعتبارًا من يوم الأحد المقبل في كافة المدارس الحكومية والأهلية وفق التقويم الدراسي المعتمد من وزارة التعليم.
وأنهت إدارات التعليم في مختلف المناطق استعدادها لعقد الاختبارات، من خلال تهيئة المرافق والإعداد المبكر للأسئلة وغيرها من الإجراءات.
وبحسب التقويم الدراسي فقد بدأت الاختبارات الشفهية والعملية يوم الثلاثاء 1445/4/23هـ. فيما ستكون بداية الاختبارات النهائية يوم الأحد 1445/4/28هـ. على أن يتم رصد الدرجات وإعلان نتائج الاختبارات قبل نهاية دوام يوم الخميس 144/5/2هـ وهو آخر أيام الفصل الدراسي الأول.
ويمكن للآباء والأمهات الاطلاع على نتيجة الأبناء بعد اعتمادها من المدرسة عن طريق موقع نظام نور من خلال الخطوات التالية:
وستكون بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني يوم 12/05/1445 هـ الموافق 26/11/2023 م، وسيشهد الفصل الدراسي الثاني أول إجازة أسبوع مطولة يوم 04/06/1445 هـ الموافق 17/12/2023 على أن تكون إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني يوم 22/06/1445 هـ الموافق 04/01/2024، على أن تكون بداية الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني يوم 02/07/1445 الموافق 14/01/2024.