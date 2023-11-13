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رغوة كربونية أكثر فعالية من المواد المستخدمة حاليًّا

اختراع ثوري سيقضي على تلوث المسطحات المائية بالنفط

الإثنين ١٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٨ صباحاً
اختراع ثوري سيقضي على تلوث المسطحات المائية بالنفط
المواطن - فريق التحرير

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حصل علماء معهد الحفز الكيميائي التابع لفرع أكاديمية العلوم الروسية في سيبيريا، على رغوة كربونية لامتصاص النفط من سطح الماء، أكثر فعالية من المواد المستخدمة حاليًّا على الأقل بمرتين.

نفايات تكرير النفط

ووفقًا للباحثين، يمكن استخدام نفايات تكرير النفط كمواد خام للحصول على الرغوة الكربونية، التي يمتص جرام واحد منها 20 جرامًا من النفط. وجاء في بيان المعهد: “تمكن باحثون من معهد الحفز الكيميائي من الحصول على مادة كربونية ذات بنية خلوية، (رغوة الكربون)، لامتصاص النفط بفعالية من سطح الماء. وتبلغ كفاءتها على الأقل ضعف تلك الموجودة في المواد الماصة المستخدمة.

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وتتمثل مزايا المادة الجديدة في إمكانية استخدام نفايات تكرير النفط كمواد خام لإنتاجها، بالإضافة إلى تركيبها البسيط الذي يتم في ظروف الضغط الجوي دون إضافة مكونات الرغوة”.

ووفقًا ليفغينيا رايسكايا الباحثة في المعهد: يملأ النفط الحجم الداخلي الكبير للمادة، وتساعد كثافتها المنخفضة وخاصية نفورها من الماء على إطالة فترة بقائها على سطح الماء.

وتقول: “بعد استخدام الرغوة الكربونية تجري عملية تسخينها مع النفط إلى درجة حرارة 550 درجة مئوية، حيث يحترق الجزء الأكبر من النفط، وبعد ذلك يمكن استخدام الرغوة عشرات المرات لامتصاص النفط والبنزين ووقود الديزل من سطح الماء”.

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