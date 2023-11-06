ارتفاع أرباح الغاز الأهلية الفصلية إلى 57.2 مليون ريال

ارتفع صافي أرباح شركة الغاز والتصنيع الأهلية بنسبة 0.35% في الربع الثالث من 2023، إلى نحو 57.2 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 57 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح “الغاز والتصنيع” بنسبة 4.95% مقارنة بصافي ربح نحو 54.5 مليون ريال في الربع الثاني من 2023.

سبب ارتفاع الأرباح

وأوضحت الشركة، في بيان على “تداول السعودية”، اليوم الاثنين، إن الارتفاع في صافى الربح في الربع الثالث من 2023، على أساس سنوي، يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع مجمل الربح بـ 15 مليون ريال بسبب زيادة الإيرادات، وارتفاع الحصة في نتائج الشركات الزميلة بـ 2 مليون ريال، بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات التمويل بواقع مليون ريال.

انخفاض الإيرادات

وأضافت أن ذلك بالرغم من انخفاض الإيرادات الأخرى بـ 10 ملايين ريال، وانخفاض إيرادات الاستثمارات بـ 7 ملايين ريال، بالإضافة إلى زيادة المصاريف التشغيلية بمليون ريال.

وارتفع صافي أرباح الشركة بنسبة 15.87% في 9 أشهر من 2023، إلى نحو 184.7 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 159.4 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2022.