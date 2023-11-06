Icon

تراجع أرباح أسواق العثيم 91.8% إلى 62.4 مليون ريال Icon طريقة الحصول على تأشيرة زيارة أعمال “مستثمر زائر” Icon ارتفاع أرباح الغاز الأهلية الفصلية إلى 57.2 مليون ريال Icon الداخلية تعلن عن وظائف مدنية في برنامج المدن الطبية Icon مساند: 4 طرق لإثبات القدرة المالية لإصدار تأشيرة الاستقدام Icon أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 9 مناطق Icon القنوات الناقلة لـ مباراة توتنهام ضد تشيلسي Icon خدمة مجانية من ناسا: الفضاء في متناول يدك Icon التعادل السلبي يحسم مباراة الريال ضد رايو فاليكانو Icon يوفنتوس يعزز تواجده في الوصافة بهدف في فيورنتينا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
ارتفع صافي الربح 15.87% في 9 أشهر

ارتفاع أرباح الغاز الأهلية الفصلية إلى 57.2 مليون ريال

الإثنين ٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٥ صباحاً
ارتفاع أرباح الغاز الأهلية الفصلية إلى 57.2 مليون ريال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ارتفع صافي أرباح شركة الغاز والتصنيع الأهلية بنسبة 0.35% في الربع الثالث من 2023، إلى نحو 57.2 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 57 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح “الغاز والتصنيع” بنسبة 4.95% مقارنة بصافي ربح نحو 54.5 مليون ريال في الربع الثاني من 2023.

قد يهمّك أيضاً
رئيس وزراء إسكتلندا يعلن مغادرة والدي زوجته غزة: الكابوس انتهى

رئيس وزراء إسكتلندا يعلن مغادرة والدي زوجته غزة: الكابوس انتهى

ابتهال ودعاء لرب العباد مع أمطار الخير بالحرم المكي

ابتهال ودعاء لرب العباد مع أمطار الخير بالحرم المكي

سبب ارتفاع الأرباح

وأوضحت الشركة، في بيان على “تداول السعودية”، اليوم الاثنين، إن الارتفاع في صافى الربح في الربع الثالث من 2023، على أساس سنوي، يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع مجمل الربح بـ 15 مليون ريال بسبب زيادة الإيرادات، وارتفاع الحصة في نتائج الشركات الزميلة بـ 2 مليون ريال، بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات التمويل بواقع مليون ريال.

انخفاض الإيرادات

وأضافت أن ذلك بالرغم من انخفاض الإيرادات الأخرى بـ 10 ملايين ريال، وانخفاض إيرادات الاستثمارات بـ 7 ملايين ريال، بالإضافة إلى زيادة المصاريف التشغيلية بمليون ريال.

وارتفع صافي أرباح الشركة بنسبة 15.87% في 9 أشهر من 2023، إلى نحو 184.7 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 159.4 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2022.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الحزم يُعرقل الاتحاد بتعادل محبط
آخر الاخبار

الحزم يُعرقل الاتحاد بتعادل محبط

آخر الاخبار
مالكوم العنصر الثابت في تشكيلة جيسوس
آخر الاخبار

مالكوم العنصر الثابت في تشكيلة جيسوس

آخر الاخبار
بدء اكتتاب الأفراد في طرح سال السعودية لـ 2.4 مليون سهم
السوق

بدء اكتتاب الأفراد في طرح سال السعودية...

السوق
ميتا في مرمى الانتقادات مجددًا بسبب قضية فلسطين
تكنولوجيا

ميتا في مرمى الانتقادات مجددًا بسبب قضية...

تكنولوجيا
“الدوسري” مديراً عاماً للعلاقات والمراسم بـ الحرس الوطني
السعودية اليوم

“الدوسري” مديراً عاماً للعلاقات والمراسم بـ الحرس...

السعودية اليوم
طبيب يتفاجأ بجثث زوجته وأولاده بين ضحايا هجوم مستشفى المعمداني
العالم

طبيب يتفاجأ بجثث زوجته وأولاده بين ضحايا...

العالم
موظفو القطاع الخاص والعام لا يمكنهم الحصول على دعم ريف
السعودية اليوم

موظفو القطاع الخاص والعام لا يمكنهم الحصول...

السعودية اليوم
فيصل بن فرحان يؤكد لـ بلينكن رفض السعودية القاطع لتهجير أهالي غزة
السعودية اليوم

فيصل بن فرحان يؤكد لـ بلينكن رفض...

السعودية اليوم