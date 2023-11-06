تراجع أرباح أسواق العثيم 91.8% إلى 62.4 مليون ريال طريقة الحصول على تأشيرة زيارة أعمال “مستثمر زائر” ارتفاع أرباح الغاز الأهلية الفصلية إلى 57.2 مليون ريال الداخلية تعلن عن وظائف مدنية في برنامج المدن الطبية مساند: 4 طرق لإثبات القدرة المالية لإصدار تأشيرة الاستقدام أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 9 مناطق القنوات الناقلة لـ مباراة توتنهام ضد تشيلسي خدمة مجانية من ناسا: الفضاء في متناول يدك التعادل السلبي يحسم مباراة الريال ضد رايو فاليكانو يوفنتوس يعزز تواجده في الوصافة بهدف في فيورنتينا
ارتفع صافي أرباح شركة الغاز والتصنيع الأهلية بنسبة 0.35% في الربع الثالث من 2023، إلى نحو 57.2 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 57 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.
وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح “الغاز والتصنيع” بنسبة 4.95% مقارنة بصافي ربح نحو 54.5 مليون ريال في الربع الثاني من 2023.
وأوضحت الشركة، في بيان على “تداول السعودية”، اليوم الاثنين، إن الارتفاع في صافى الربح في الربع الثالث من 2023، على أساس سنوي، يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع مجمل الربح بـ 15 مليون ريال بسبب زيادة الإيرادات، وارتفاع الحصة في نتائج الشركات الزميلة بـ 2 مليون ريال، بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات التمويل بواقع مليون ريال.
وأضافت أن ذلك بالرغم من انخفاض الإيرادات الأخرى بـ 10 ملايين ريال، وانخفاض إيرادات الاستثمارات بـ 7 ملايين ريال، بالإضافة إلى زيادة المصاريف التشغيلية بمليون ريال.
وارتفع صافي أرباح الشركة بنسبة 15.87% في 9 أشهر من 2023، إلى نحو 184.7 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 159.4 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2022.