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بعد قرار الفيدرالي بإبقاء أسعار الفائدة ثابتة

ارتفاع أسعار الذهب بدعم من تراجع الدولار

الخميس ٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٧ مساءً
ارتفاع أسعار الذهب بدعم من تراجع الدولار
المواطن - فريق التحرير

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ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، بدعم من تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة، وسط تزايد رهانات المستثمرين على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، ربما وصل لنهاية دورة رفع أسعار الفائدة بعدما أبقى عليها دون تغيير.

أسباب ارتفاع أسعار الذهب

وقال كارلو ألبرتو دي كاسا، محلل الأسواق في كينيسيس موني: إن أسعار الذهب يجب أن تزيد قليلًا قبل أن تتمكن من مواصلة الارتفاع؛ لأن الرؤية على المدى الطويل لا تزال إيجابية.

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انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 208.64 ريال

وأبقى الفيدرالي الأمريكي، أمس الأربعاء، أسعار الفائدة ثابتة كما كان متوقعًا على نطاق واسع.

تثبيت أسعار الفائدة

ويجد صانعو السياسة صعوبة في تحديد ما إذا كان تشديد السياسة النقدية كافيًا بالفعل للسيطرة على التضخم، أو ما إذا كان الاقتصاد الذي يفوق التوقعات باستمرار قد يحتاج إلى مزيد من الضبط.

ووفقًا لخدمة FedWatch التابعة لمجموعة CME، يتوقع المتعاملون بنسبة 72%، أن يثبت مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة مرة أخرى في ديسمبر.

تراجع الدولار

وتراجع مؤشر الدولار 0.5 بالمائة، كما هبطت عوائد سندات الخزانة القياسية الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوعين.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.35% إلى 1,989.65 دولار للأونصة، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.51% إلى 1,997.50 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 23.04 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 1% إلى 929.53 دولار.

أسعار الذهب في السعودية

شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الخميس، انخفاضًا طفيفًا في الأسعار، مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 238.44 ريال، أي ما يعادل نحو 63.58 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 218.57 ريال، أي ما يعادل نحو 58.29 دولار.

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