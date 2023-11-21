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ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم وعيار 22 بـ220 ريالًا

الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٢ صباحاً
ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم وعيار 22 بـ220 ريالًا
المواطن - فريق التحرير

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صعدت أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء إلى مستويات قياسية بعد أسبوعين من التذبذب ما بين الصعود والهبوط تبعًا لمتغيرات الأسواق العالمية.

أسعار الذهب في السعودية اليوم

وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم حوالي 240 ريالًا مقارنة مع 236 ريالًا سجلها قبل أسبوع فيما بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية اليوم حوالي 220 ريالًا مقارنة مع 216 ريالًا التي سجلها الثلاثاء الماضي.

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ومقارنة بسعر يوم أمس فقد ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 في المملكة إلى 210.03 ريال بعدما سجل يوم الاثنين حوالي 208.51 ريال فيما بلغ سعر الذهب عيار 18 في السعودية اليوم حوالي 180.03 ريال مقارنة مع 178.72 ريال التي سجلها يوم أمس.

سعر الذهب في الأسواق العالمية

وعلى الصعيد العالمي ارتفعت أسعار الذهب قليلاً في نهاية تعاملات يوم الاثنين 20 نوفمبر مع مواصلة الدولار خسائره بعد أن عززت بيانات اقتصادية صدرت مؤخرا في الولايات المتحدة الرهانات على انتهاء الفدرالي الأمريكي من دورته لرفع الفائدة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1981.80 للأونصة بحلول الساعة 05:37 بتوقيت غرينتش بعد أن ارتفع 2.2% في الأسبوع الماضي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 23.73 دولار للأونصة، بينما ارتفع البلاتين 0.5% إلى 903.02 دولار، وكذلك زاد البلاديوم 0.3% إلى 1056.33 دولار للأونصة.

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