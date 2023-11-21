إنذار أحمر من الأرصاد لأهالي القنفذة وأمطار غزيرة على رنية ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم وعيار 22 بـ220 ريالًا تبادل العملات بين السعودية والصين فرصة قوية لتعزيز تدويل اليوان بالشرق الأوسط سعد اللذيذ: النصر هو من تفاوض مع ماني وليس برنامج الاستقطاب سيجارة حشيش تقود لكشف تنظيم كبير للمخدرات في الرياض اللذيذ: لن نُعوّض الهلال بعد إصابة نيمار لسبب وحيد سعد اللذيذ: لم نفاوض مبابي من أجل الهلال اللذيذ: 3 أسباب لم تُنجّح مفاوضاتنا مع ليونيل ميسي انفراجة جديدة في صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل قصة تورط مشهور سعودي في جريمة غسل أموال
صعدت أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء إلى مستويات قياسية بعد أسبوعين من التذبذب ما بين الصعود والهبوط تبعًا لمتغيرات الأسواق العالمية.
وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم حوالي 240 ريالًا مقارنة مع 236 ريالًا سجلها قبل أسبوع فيما بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية اليوم حوالي 220 ريالًا مقارنة مع 216 ريالًا التي سجلها الثلاثاء الماضي.
ومقارنة بسعر يوم أمس فقد ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 في المملكة إلى 210.03 ريال بعدما سجل يوم الاثنين حوالي 208.51 ريال فيما بلغ سعر الذهب عيار 18 في السعودية اليوم حوالي 180.03 ريال مقارنة مع 178.72 ريال التي سجلها يوم أمس.
وعلى الصعيد العالمي ارتفعت أسعار الذهب قليلاً في نهاية تعاملات يوم الاثنين 20 نوفمبر مع مواصلة الدولار خسائره بعد أن عززت بيانات اقتصادية صدرت مؤخرا في الولايات المتحدة الرهانات على انتهاء الفدرالي الأمريكي من دورته لرفع الفائدة.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1981.80 للأونصة بحلول الساعة 05:37 بتوقيت غرينتش بعد أن ارتفع 2.2% في الأسبوع الماضي.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 23.73 دولار للأونصة، بينما ارتفع البلاتين 0.5% إلى 903.02 دولار، وكذلك زاد البلاديوم 0.3% إلى 1056.33 دولار للأونصة.